更新／川普下令啟動國民衛隊　協助紐約、加州、華盛頓州抗疫

▲川普政府試圖阻止疫情蔓延。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普周日（22日）宣布，將動用紐約州、加州和華盛頓州的國民衛隊，協助抗疫。川普在防疫簡報中強調，這次部署行動和戒嚴不同，3州州長保有國民衛隊的指揮權，而所有抗議行動的開支，將由聯邦緊急事務管理署 （Federal Emergency Management Agency）支付。

根據「CNBC」報導，川普在防疫簡報上宣布，啟動家州、紐約州和華盛頓州的國民防衛隊，指揮權由州長全權掌握，支出報聯邦政府的公帳，「我們也在處理其他受疫情重創的州」。截至當天上午，至少已有7,300名國民警衛隊成員，已經被分派到全國50個州，以及首都華盛頓特區和自治邦波多黎各（Puerto Rico）。

川普表示，聯邦政府也已經分派數百噸的國庫物資到各地，優先配給給疫情最嚴重的地區，手套、病床、N95口罩和防護服會在接下來幾天分送完成。

加州、紐約和華盛頓州在過去幾州以來是疫情最為嚴重的地區。紐約21日率先被聯邦政府列為「重大災區」，州內確診人數超過1.5萬例，過去24小時更暴增4000人；華盛頓州累計近1800例；加州累計約1500例。



出稿0730

更新0818