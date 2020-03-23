瑞士確診破7000例共60死　公衛當局：醫院和病床都還足夠

▲瑞士南邊鄰國義大利，疫情失控。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

周遭包圍著疫情嚴重的義大利、法國和德國，瑞士境內也開始出現新增人數大幅增長的限向，22日新增至少900名確診，累計7,014人感染新冠肺炎，不過死亡人數仍有效控制在低點，新增4人病逝，累計60人死亡。

綜合外電報導，瑞士疫情最嚴重的地區為和義大利北部接壤的堤奇諾（Ticino），該行政區累計已達918人確診、28死。相較於其他西歐國家，瑞士疫情較為輕微，當局也答應已收治爆量病患的法國，協助將6名患者轉診至境內醫院；此前德國也協助過類似的轉診收治。

瑞士衛生當局指出，國內當前疫情高峰還需要一周左右的時間才會減緩，此前單日新增確診數最高的一天是21日，顯示峰點可能已經過去。「我有信心在一周之內，我們可能就可以見到成長曲線趨緩。我也確信我們的死亡率會比義大利低得多。」聯邦公衛辦公室傳染疾病主任科赫（Daniel Koch）表示。

科赫指出，瑞士的醫療衛生體系目前還相當強壯，仍有足夠的急診病床和醫院能夠收治更多病患；不過他也提醒大眾，雖然成長曲線趨緩一定會發生，不代表危險已經過去。政府先前已下令禁止5人以上的聚會，21日開始的關閉管制至今造成至少1.6萬人受影響，入境人數大幅下降77％，但物流仍保持正常開放。