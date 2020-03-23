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蘇貞昌要求快一點　經濟部加速內需採購千億金額曝光了

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▲經濟部長沈榮津表示，為提振國內經濟，經濟部將加速公私部門內需採購案件之執行，經盤點今年採購額度合計將上看3000億元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津表示，為提振國內經濟，經濟部將加速公私部門內需採購案件之執行，經盤點今年採購額度合計將上看3000億元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊經貿發展。對於行政院長蘇貞昌上週指示各部會動起來、紓困振興「快一點」，經濟部長沈榮津23日表示，為提振國內經濟，經濟部將加速公私部門內需採購案件之執行，經盤點今年採購額度合計將上看3000億元，可望挹注經濟成長動能。

立法院經濟委員會今天以「因應嚴重特殊傳染性肺炎，提出簡政便民、加快公共建設及民間投資、協助機場店家紓困、檢討夜市券及規劃振興抵用券等措施」為題，邀請經濟部長沈榮津、交通部、衛福部、桃園機場公司、農委會等首長列席報告並備質詢，引發朝野立委高度關注。

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經濟部長沈榮津表示，歐美基於防疫採取鎖國措施，是不得不的作為，這是全球性的問題，政府將以擴大內需、促進內需等政策因應挑戰，特別是加快公共建設與民間投資，落實內需市場採購額度。

沈榮津指出，經濟部已要求所屬機關、事業機構及直接投資公司，針對今、明年度預算項下之工程、財務、勞務 等 3 類採購案件進行全面盤點，期望今年度內需採購案件可提前在第二季、四月至六月執行，明年度採購預算可提前於今年執行。

依據經濟部初步盤點，今年度內需採購預算達新臺幣2,017 億元；其中，第二季(4 月至6 月)原計畫執行 548 億元，經檢討可提升至 606 億元，較原計劃增加 58 億元；有關明年度可提前於今年執行部分，約有 57 億元，以上兩項合計，共計有 115 億元之內需採購預算可加速提前執行。

另外，在民間投資方面，經濟部指出，投資臺灣三大方案截至目前已核准 406 家廠商，預計今年落實金額為 3,044 億元，其中屬於內需採購金額者達 1,093 億元， 包含建廠工程 632 億元及國內設備採購 461 億元。此外尚有待審案件約 76 家，初步預估 109 年落實金額可再額外增加 552 億元。

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