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「美國被控製造病毒」！伊朗領袖拒華府援助：給的藥讓病毒永留國內怎辦

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▲▼伊朗最高領袖哈米尼（左）與美國總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼（左）與美國總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）拒絕了美國對於疫情的援助，他22日公開表示，美國聲稱要幫助伊朗對抗新冠病毒，卻被指控製造新冠病毒，不知道是不是真的，但是美方有好幾次想要幫助我們，讓人覺得很奇怪。伊朗是目前中東疫情最嚴重的國家，截至22日確診病例已累計2萬1638例，其中1685人死亡。

綜合外媒報導，哈米尼還說，「美國除了在對抗新冠病毒缺乏能力事實外，如果美國給我們一種藥物讓病毒永久留在伊朗的話該怎麼辦？」據了解，哈米尼還公開批評美國是伊朗最邪惡的敵人，且領導人都是騙子。

報導更指出，哈米尼堅信伊朗有能力可以克服任何形式的危機與挑戰，包括這次的新冠病毒。伊朗也則指責美國的制裁阻礙了政府抑制疫情的努力，呼籲美國應該要取消制裁，不過被華府拒絕。

儘管美國與伊朗雙方長期以來的敵對緊張關係加劇，但華府日前仍表示願意向伊朗提供防疫上的援助。伊朗是目前中東新冠肺炎最為嚴重的國家，截至22日境內確診病例已累計2萬1638例，其中死亡人數達1685人。對了阻止疫情擴散，伊朗22日已針對國內購物中心採取暫停營業2周的措施。

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