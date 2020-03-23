逐筆交易新制今日上路　一文掌握新制重點規則！

▲ 台股盤中逐筆交易今日正式上路。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股盤中全面逐筆交易於今（23）日起正式實施，除了撮合時間大幅縮短、更加有效率之外，更多了五種委託方式，讓投資人可以更加靈活操作交易策略。而究竟今日上路的逐筆交易有何新規定，《ETtoday 新聞雲》也幫各位投資人做了整理，讓投資人短時間內掌握重點！

盤中撮合時間

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撮合速度將從原本盤中「每五秒一撮」的集合競價，改為「隨到隨撮」，可以立即成交、不用等待。

新制六種委託

價格除了原本的「限價」新增了「市價」，也就是從原本的限制價格成交，新增了不帶價格的委託，可以用當下的價格買賣，若投資人想要以最快速度買到或賣掉股票，就可以用這方式。

而委託方式大致分為3類，包括ROD委託、IOC委託以及FOK委託。

ROD委託（市價／限價當日有效）

就是所謂「當日有效單」，只要投資人掛出委託後，當日一直到收盤都是有效的。

IOC委託（市價／限價立即成交或取消）

是「立即成交否則取消」的意思，就是掛出委託單當下，允許部份成交，殘餘委託不會留存，需要再重新委託。

FOK委託（市價／限價全部成交或取消）

「立即全部成交否則取消」，在掛單當下，市場上必須有足夠的委託單可以成交，否則全部刪單。

開、收盤時段維持集合競價

開、收盤時段於3月23日後仍維持集合競價，新種委託，如市價、IOC、FOK委託，皆不適用於開、收盤時段，該時段僅得比照現行以「限價ROD」委託。

限價委託可以直接修改價格

限價委託修改價格功能，投資大眾可直接修改價格，不用再像現在須先刪除舊委託，再新增新價格的委託。

限價委託價格修改功能適用全時段，包括逐筆交易時段（盤中）及集合競價時段（開、收盤及盤中瞬間價格穩定措施實施期間）均可改價。

市價單成交順序優於限價單

盤中使用「市價單」不用指定價格，最具價格彈性，優先限價單（含漲停買進、跌停賣出）成交，即盤中市價買單優先漲停買進委託、市價賣單也優先跌停賣出委託。

瞬間價格穩定措施

個股於盤中仍設有「瞬間價格穩定措施」，新制係參採美國NYSE個股斷路措施，每次撮合前將試算成交價格，如漲跌超逾「參考價格」之3.5%，該檔股票將暫緩撮合2分鐘，2分鐘後以集合競價撮合成交。

在暫緩撮合之2分鐘內，限價ROD委託可新增、修改及刪除；另外，暫緩撮合期間，不接受市價單、立即成交否則取消委託(IOC) 、全部成交否則取消委託(FOK)。

市價單委託的瞬間成交價格可能是參考價上下3.5％，當盤中價格劇烈波動時，使用市價單如觸及瞬間價格穩定措施上、下限，在可成交範圍內部分成交，超出可成交範圍時則部分予以退單。

立即成交否則取消(IOC)委託，如觸及「瞬間價格穩定措施」之價格上、下限，IOC委託在可成交範圍內將部分成交，超出可成交範圍時則部分予以退單。

當全部成交否則取消(FOK)委託觸及「瞬間價格穩定措施」之價格上、下限時，FOK委託在可成交範圍內如果無法全數成交，將全數予以退單。

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