每30分鐘燒1屍體！義大利重災區慘況曝光...病患只能「孤單死去」

▲新冠肺炎的病患只能自己一個人孤單的死去。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，義大利為目前確診病例第二高、死亡人數第一的國家。由於新冠肺炎屬於嚴重感染疾病，義大利當局也規定這些病患必須得和親友隔離，因此許多死亡病患在臨死前均無親友在旁陪伴，只能一個人孤單的走完人生最後一程，令人鼻酸。

綜合外媒報導，由於義大利人口結構高，再加上醫療體系崩潰，導致死亡率居全球之冠。義大利重災區之一的貝爾加莫市（Bergamo）市長喬治亞（Giorgio Gori）坦言，很多民眾根本無法前往醫院治療，因此實際感染、死亡人數應該會比官方公佈的還多，且現在大家也不舉行喪禮了，因為有大量屍體正排隊等著要火化，高峰時甚至半小時就會火化一具屍體。

▲義大利重災區內一整天幾乎只有救護車的聲音。（圖／路透）



喬治亞也表示，許多長者在家中或老人院裡過世，但離開前後都病未接受新冠肺炎的檢測，因此也估計實際人數會比官方公佈的還多4倍，其它城市應該也是一樣。

這些新冠肺炎的確診病患在死前仍然和家人分隔兩地，家人也無法向他們做最後的道別或致意，更有人形容這些確診病患「走的就像狗一樣孤單」。另外，義大利這些重災區目前也像被敲響喪鐘一樣，一整天只聽的到救護車來來回回的聲音，甚至許多醫院的太平間位置也不夠用，必須利用教堂來先存放未火化的屍體。