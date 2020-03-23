理財周刊／一場疫情　透出理財危機

文／蔡武穆

新冠肺炎在全球持續發燒，影響各行各業，受傷最嚴重的莫過於觀光、飯店、航空、旅遊業，已經有五百家旅行業者面臨停業，市場傳出兩、三家飯店不堪虧損熄燈。觀光業沒人潮，店家生意慘澹，中小企業也因為市場消費力減弱，裁員、減薪、無薪假接踵而來，衝擊數十萬個人及家庭生計，疫情若不結束，今年恐要勒緊褲帶過日子。

根據行政院主計處去(二○一九)年十一月份統計，台灣有將近三百萬人月薪不到三萬元，雖然因為基本工資調漲而人數稍微降低，但也透露出台灣人普遍低薪的情況。試想，一個月領三萬的年輕人，扣掉生活費、房租、水電費、交通費、孝親費、娛樂及保險費，所剩無幾，如果是與父母同住，省下房租情況會好一些，如果是三十歲以上，有家庭的小夫妻，加上車貸、房貸、子女的開銷，要存錢更是難上加難。

去年網路曾流傳「五八％的人拿不出十萬元存款來應急」，雖然是篇鄉民的PO文，被媒體大幅渲染，姑且不論統計數字是否精確，但確實道出多數在職場上工作多年，甚至一般小家庭的心聲。

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「水退了，才知道誰在裸泳」，平常上班，薪水每月固定入帳，當然不痛不癢，沒有警覺心，一旦外在環境轉變，如同這一次新冠疫情，黑天鵝突然出現，就考驗出個人理財能力。多數人對理財有一個迷思，以為理財就等於投資，其實理財不只是「理」出錢來投資，更重要的是面臨重大狀況時，身邊有一筆預備金可動用。

要讓存款變多，無非「開源節流」四個字，老生常談的一句話，卻是所有理財觀念的總結，「節流」可以從減少慾望、記帳、尋找消費替代品著手，「開源」部分，除了加強專業能力，讓薪水變大之外，也可以從各種理財商品，像是基金、股票、ETF、房地產等投資增加收入，「養兵千日，用在一時」，平常就必須吸收理財或財經知識，做好資產配置及家庭財務規劃。

新冠疫情爆發，許多人放無薪假，勞工局祭出充電學習取代休假，不失為一個好方法，如果因為無薪假而陷入財務困境，何不趁此機會找出財務破洞，危機就是轉機，畢竟疫情總會過去，而你還有很長的日子要過。

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