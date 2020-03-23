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理財周刊／消費急縮　全球股市跌入技術性熊市

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

上周(三月九日至十三日)真是創歷史的一周，道瓊指數史上僅有的三次熔斷，竟然一周內出現二次，分別是三月九日下跌二○一三點、三月十二日下跌二三五二點。

更戲劇性的是，三月十三日美國總統川普因COVID-19新冠病毒疫情擴散，宣布美國進入緊急狀態，釋出五百億美元，在美元指數四連陽、單周反彈二．七％的助力下，道瓊指數守住二萬點整數關卡，單日漲一九八五點收漲停板(單周第二次漲停板，另一次是三月十日)，結束了驚心動魄的一周。

在本周五(三月二十日)正逢小道瓊股指期貨的最後結算日，原先預期聯準會將在十八日或十九日的FOMC例會上宣布降息兩碼，推測挨打了一個月的多頭，在多頭總司令川普的控盤之下，將展開報復性的反彈。

請繼續往下閱讀...

不料三月十六日聯準會提前兩天突然降息，而且是一口氣降息四碼至○％至○．二五％，並且重啟量化寬鬆釋出七千億美元，市場驚嚇多過驚喜，小道瓊股指再度跌停板，打亂了多頭本周反彈的劇本，慎防反彈延遲到下周才發生，道瓊指數的二萬點整數關卡可能要再次接受考驗。

川普重披多頭總司令戰袍 要讓道瓊走勢有利選情

延遲不代表取消，在道瓊指數的日KD已經構成底背離，跌深反彈不會不來。有什麼樣的利多可以支撐多頭呢？第一個利多就是川普終於接受了COVID-19的病毒檢測，結果為陰性，相信市場的第一直覺是鬆了一口氣，好吧，雖然要檢測三次陰性才算過關，不過猜想市場才不管那麼多呢，先漲再說。

很有意思的是，川普該不該接受檢測這件事從三月九日開始鬧了好幾天，川普都拒絕檢測，但就在宣布美國進入緊急狀態後，道瓊指數拉出實體大長紅Ｋ，川普周末(三月十四日)才宣布接受檢測並公布結果為陰性，不得不佩服，時機抓得恰到好處。

第二個利多就是年初讓道瓊指數先大跌，如此一來，不單單是川普的減稅政策利多，就連聯準會也被迫要配合在大選年期間，頻頻降息或購買公債的貨幣寬鬆政策利多，變成道瓊指數有機會在十一月前後再次挑戰新高，這樣的道瓊指數走勢才有利於川普的選情。

如果道瓊指數一直處在近三萬點的高位緩步震盪向上，試問，到了十一月大選投票前幾個月，會不會趁著川普宣布降薪資稅的利多，逢高獲利了結，到那時候，川普還有時間跟籌碼可以把他最重視的政績救回來嗎？機會很小。

所以說，第二個利多就是當三月十二日的道瓊指數盤中低點二一一五四點距離川普二○一六年十一月八日當選美國總統的一八三三二點，僅僅累積二八二二點漲幅，平均一年才漲七○五．五點，這對於川普來說，根本拿不上檯面大吹大擂自己的豐功偉業，所以可預期從現在開始，川普將重新披上多頭總司令的戰袍，道瓊指數先殺多之後，接下來要上演軋空戲碼。

川普如意算盤遭中俄聯手打擊

在二○一八年十二月最後一次聯準會例會上，鮑爾主席意外的宣布升息，後來美國又在二○一九年一月政府關門三十五天，市場驚恐之餘，道瓊指數下探二一七一二低點，隨後市場對於聯準會二○一八年升息四次是否誤判的議題爭論了一至二個月，當時的美國公債殖利率倒掛，華爾街分析師們都喊這是歷年來研判美國經濟是否進入衰退最可靠的指標。

不過也附帶的說明一點就是，通常美債殖利率倒掛後的二十個月，美國經濟才會步入衰退期，當時(二○一九年初)不論從那個角度來看美國的五大宏觀數據，都看不出美國經濟有衰退的蛛絲馬跡，就連FOMC例會聲明、褐皮書等都對美國經濟保持樂觀的態度，即便有中美貿易戰的因素，也是中國大陸受害程度較明顯，美國的底子仍硬。

怎知一進入二○二○年，情況丕變，先是美國與伊朗差一點開戰，接著俄羅斯趁著美國疫情擴大之際，拒絕配合OPEC減產，意圖打壓美國頁岩油業者，劍指川普的德州金主，給了川普一記暗箭，這怨不得別人，誰讓川普趁著中國大陸武漢封城之際，落井下石的先撤僑，後要求履行中美貿易協議的大量農產品採購案。

結果川普的如意算盤沒打響，反遭中俄聯手打擊，據傳荷蘭的疫情擴散，嚴重缺乏防疫醫療用品，例如口罩、防護衣等，中國大陸正積極拉攏荷蘭，希望能以防疫醫療用品換取荷蘭的半導體光刻機。

要知道艾司摩爾(ASML)的半導體光刻機是全球獨佔，台積電的先進製程都是用它的設備，一旦中國大陸從荷蘭取得光刻機，那就是中國大陸在科技戰取得重大的勝利，對於已經在5G競賽居下風的美國來說，領先的差距又被縮小。

民間消費縮手 全球經濟衰退

一場意外考驗各國的危機處理，如今中國大陸疫情逐漸控制，搖身一變大善人對世界各國主動伸援，日本要口罩給口罩，送義大利兩種中藥對輕症有效，其他廣東、上海、成都、湖北等城市，各自派出醫療隊到其他各國急難救助，這次世界各國接受中國大陸的援手，對於美國世界霸主的地位是極大的威脅，美股或許在這次反彈之後，或是十一月的總統大選結果確認後，完成頭部型態而正式進入到經濟衰退的熊市。

破與不破二萬點，接下來道瓊指數有可能進入中期反彈，二五二二六至二五○二○點空方缺口是壓力，另外二六六一六至二六七四三點也是可能的壓力區，當然更不排除再次挑戰三萬點的可能發生。

只不過有一點是可以確認的是，如果瑞德希韋的四月二十七日解盲失敗的話，那麼只能等疫苗問世，正常情況下須費時十八個月，這十八個月期間某些國家採取禁止大型活動或聚會，例如職業球賽，而且在避免傳染的情況下，一般旅行也處在停滯階段，民間消費縮手是可預見的，全球經濟衰退是必然的，問題的關鍵是重建消費者信心非一朝一夕，如此就不難理解在過去一個月的金融市場，現金為王的策略發生在所有的商品，包括亂世避險的首選─黃金。

聯準會降息至零利率、重啟QE 黃金利多反跌

三月四日聯準會無預警降息二碼的利多，COMEX黃金竟然僅曇花一現的突破一千七百美元關卡，然後上周道瓊指數單周重挫四七一○點的過程，COMEX黃金逆勢下跌一四三．五美元，八．五八％的跌幅，一根大陰線跌破二○一九年五月的一二六九美元低點上漲以來的上升趨勢線，創十一周新低價一五○四美元，典型的利多不漲，觸頂訊號。從二○一五年十二月的一○四六．二美元低點上漲到一七○四．三美元高點，已滿足○．六一八的反彈幅度，所以歷經四年的Ｂ波反彈恐怕已經結束。

儘管三月十六日聯準會加碼降息至零利率，COMEX黃金應聲反彈二％至一五七四．八美元，但在周MACD呈現頂背離，且月MACD死亡交叉的技術面轉弱背景下，不排除在聯準會重啟量化寬鬆的初期，COMEX黃金先下探一千三百至一二五○美元確認頸線支撐強度後，再展開反彈。

同樣屬於避險商品的COMEX白銀在跌破十七美元的頸線之後，已經逼近二○一五年的十三．六三五美元低點，有破底的疑慮。白銀的弱勢，暗示著未來科技業將耗用的白銀減少，宜視為警訊。

三月十五日北京市宣布凡境外無症狀人員入境中國大陸皆須隔離觀察十四天，雖然僅是臨時措施，但澳洲也是，如果全球都實施這項措施，可想而知，全球的商務經濟活動勢必不活躍，這可能是黃金、白銀在全球股市紛紛跌入技術性熊市之際，利多反跌的啟示。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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