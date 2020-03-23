　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／電池產業產值衝3兆

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

儘管全球股市受到新冠肺炎疫情影響，但電池產業應用與趨勢依然正向看待，除了手機、筆電、無線藍牙耳機等消費性電子產品之外，近來電動汽機車、電動自行車與大型儲能設備均高度仰賴電池需求，對於整體電池材料、電池芯與電池模組等產業鏈而言是一大商機，相關廠商也是投資布局之焦點，備受高度期待。

文／馮欣仁

二○一九年諾貝爾化學獎得主為鋰電池發明者之一的約翰．古迪納夫（John Goodenough），在獲獎致詞上表示：「鋰電池已徹底改變了我們的生活，從手機到筆電和電動車，鋰電池無處不在。」由於鋰電池具備能量密度高、循環壽命長、無記憶效應等優點，故已廣泛應用在手機、筆電、平板等消費性電子產品。近年來在節能減碳的趨勢下，許多國家積極推動再生能源與電動車，因而帶動全球電動車市場蓬勃發展，鋰電池價格也因規模化生產而逐步下降，使得鋰電池在價格、技術、應用特性上可以與其他電池技術競爭。鋰電池現在已經不僅應用於消費性電子產品與電動車，在儲能系統與電動工具也有一定採用比例。據市場調機構Adroit Market Research預測，到二○二五年全球鋰電池市場規模估計將超過一千億美元。

儲能商機潛力無窮

請繼續往下閱讀...

鋰離子電池受惠性價比不斷提升，由過往３Ｃ範圍延伸至非ＩＴ應用，模組電芯數量由十顆圓柱以下跳升至電動腳踏車的近五○顆，提高電池管理複雜度亦提升相關業者供應鏈價值；在新領域應用方面，例如：雲端資料中心備用電源，未來由鋰電分散式逐步取代傳統集中式鉛酸電池的可能性亦將逐步實現。根據TrendForce綠能研究（EnergyTrend）統計，鉛酸電池仍舊是目前資料中心備用電池的大宗，但鋰電池具備使用壽命長、充放電速度快及體積小等優勢，未來有望逐步取代鉛酸電池。二○一九年鋰電池在資料中心備用電池的占比達十二％，預估今年將成長至十六％。此外，隨著近年來鋰電池成本逐年下降，電池儲能系統將愈來愈炙手可熱，電動車龍頭特斯拉將再次打造世界級超大電池儲能廠，其規模是二○一七年在南澳洲一二九MWh電池儲能廠的十倍以上，預計容量達一GWh以上的電池廠會在今年底完工。

國內工業電腦廠廣錠去年底宣布攜手美儲能系統開發廠普威及日本村田製作所，三方共同搶攻能源儲存系統（Energy Storage System）。從儲能方案設計開發、電池芯、電池模組供應，到設備組裝及監控軟體一條龍合作，三方將利用彼此的優勢以能在儲能市場中占有一席之地，結合台灣製造優勢、日本電芯技術與美國龐大市場。其中，廣錠將負責普威儲能系統設備ＯＥＭ業務，今年首季進入量產，逐季貢獻業績。

掌握電池四大關鍵材料

不論是動力電池或非動力電池，基本上，鋰電池具備四大關鍵材料—正極、負極、電解液與隔離膜。其中，正極材料不僅作為電極材料參與電池中的電化學反應，並且是電池中鋰離子的主要來源，其活性與鋰離子分布等指標是影響鋰電池性能表現的最大關鍵。因此，在正極材料的選用必須考量能量密度、功率密度、適用電壓、與電解液之間的安定性、可逆的電化學反應等條件。

目前生產正極材料的廠商，日本主要是日亞化、日本電工、住友金屬礦山、戶田工業等，其中，日亞化與住友金屬礦山主要客戶即是Tesla電池供應商Panasonic。台灣則是有康普、美琪瑪、立凱ＫＹ、長園科、台塑鋰鐵材料科技、中橡轉投資能元科技、尚化等。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2083期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
劉真沒健保「苦扛百萬醫療費」　余天曝：辛龍經濟狀況不是很好
快訊／板橋鬧區12聲槍響！3警圍捕毒販遭撞受傷
劉真一殯靈堂後天開放　不辦告別式..4/22舉行追思會
吳宗憲12分鐘記者會全文　哽咽曝辛龍走不出來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

智伸科2019年營收獲利「刷新歷史新高」！董事會決議：配發每股現金股利2.50元

疫情影響年報申報！金管會准用視訊查帳　未上市櫃也可申請展延

新台幣收盤貶值1.03角　收30.405元兌1美元

富達調查：大陸可望率先反彈復甦　科技產業最抗疫

逐筆交易上路首日現災情！手機App「瘋狂轉圈圈」　券商：投資人手機版本未更新

Smart智富／中國醫藥市場將成台廠新契機

台指期下跌353點　分析師：需等疫情止穩、行情探底時機落在4月中

先探／電池產業產值衝3兆

飯店業第一槍！晶華董事會通過董監事不領薪、高階主管減薪三成

疫情爆發促使全球避險情緒升溫！　美元兌他國貨幣匯率同創波段新高

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

智伸科2019年營收獲利「刷新歷史新高」！董事會決議：配發每股現金股利2.50元

疫情影響年報申報！金管會准用視訊查帳　未上市櫃也可申請展延

新台幣收盤貶值1.03角　收30.405元兌1美元

富達調查：大陸可望率先反彈復甦　科技產業最抗疫

逐筆交易上路首日現災情！手機App「瘋狂轉圈圈」　券商：投資人手機版本未更新

Smart智富／中國醫藥市場將成台廠新契機

台指期下跌353點　分析師：需等疫情止穩、行情探底時機落在4月中

先探／電池產業產值衝3兆

飯店業第一槍！晶華董事會通過董監事不領薪、高階主管減薪三成

疫情爆發促使全球避險情緒升溫！　美元兌他國貨幣匯率同創波段新高

半價救國旅！4月底前「澎湖、花蓮、馬祖機加酒1,799元起」

台南火雞場確診禽流感　702隻火雞全數撲殺銷燬

賣台北換新北！多餘預算「當爸媽退休金」　網讚超聰明：有房又有錢

環保署1人確診…立院啟動人數限制！即起委員會上限50人、首長只能帶1幕僚

智伸科2019年營收獲利「刷新歷史新高」！董事會決議：配發每股現金股利2.50元

陸委會強調「包機模式」　滯湖北149童、7孕婦請願：分批取消註記

SBL／週三轉往晧宇復賽　台啤、台銀7天6戰「超地獄賽程」

疫情影響年報申報！金管會准用視訊查帳　未上市櫃也可申請展延

250人驚爆呼吸道症狀　「華麗號」郵輪駛向澳洲…1700乘客禁下船

宜蘭醫院機構即日起禁止探病　視訊一樣可以傳達心意

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

財經熱門新聞

台股失守8900點！早盤重挫361點　國安基金面臨考驗

11、12月千萬大獎統一發票　5張未領

降息風定存族荷包大傷　專家傳授3招自保

勞保局：退休前可先試算　申請勞保年金不吃虧

逐筆交易新制今日上路　一文掌握新制重點規則！

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

台股收盤重挫344點！台積電慘跌5.56%　指數失守9000點關卡

蘇貞昌要求快一點　經濟部加速內需採購千億金額曝光了

基隆、汐止大停電「紅綠燈全停擺」　台電：緊急搶修已全部復電

國際原油期貨今天續跌　上周狂瀉29%還沒跌夠

台酒、原能會酒精技術、原料生產　國家隊超前部署

國安基金隨時入場　台積電開低

悠遊卡電子支付上線　董座陳亭如：持續努力讓蘋果加入「嗶乘車」

飯店業第一槍！晶華董事會通過董監事不領薪、高階主管減薪三成

更多熱門

相關新聞

先探／UＷＢ應用再掀通訊革命

先探／UＷＢ應用再掀通訊革命

蘋果重拾超寬頻技術，無疑是ＵＷＢ捲土重來的市場代表，也掀起新應用的無限想像，帶動國內如瑞昱、聯發科、智原等ＩＣ設計廠成為焦點。

美股大逃殺！降息為何無效？

美股大逃殺！降息為何無效？

謝金河：危機到底該不該入市

謝金河：危機到底該不該入市

先探／熱門產業現金流生存戰

先探／熱門產業現金流生存戰

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

Line當機了！中華電信用戶受影響

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

沈嶸「人們該尊敬命理師」

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面