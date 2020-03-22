首例「急診醫師」感染死亡！法國政府證實了　子女淚：我爸是英雄

▲首例急診醫師感染死亡！法國政府證實了。（圖／翻攝HR Razaf臉書）

記者許力方／綜合報導

法國傳出醫生感染新冠肺炎死亡病例！衛生部長維蘭（Olivier Véran）22日受訪時透露，昨晚發生一名醫師病逝的案例，就他所知，是法國首例。隨後法國國家電視台就爆出，死者是貢比涅醫院的急診醫師，該院就位在該國疫情核心區域，醫師兒子也在臉書發文哀悼「我父親是位英雄！」

維蘭22日受訪時表示，21日晚間他接獲一名醫師因感染新冠肺炎去世，這也是法國首起醫師死亡病例，但因醫療保密原則、尊重家屬意願，不能透露更細節的內容及醫師姓名，「我們國家、和這名偉大醫師的家庭，都為此付出了沉痛的代價。」

被追問是否因醫療人員缺乏口罩等防護設備造成影響？維蘭則說，大多數醫護感染不是在醫院工作時，反而是離開醫院而被感染。據法新社報導，該名醫師轉診至里爾後病逝。

沒多久，法國國家電視台爆料，死亡的醫師為貢比涅醫院的急診室醫生，因該院位在瓦茲省，是法國疫情最早爆發且較為嚴重的地區。醫師的子女22日並在臉書上證實父親的死訊， 哀慟表示「我爸爸是英雄，他離開的太快…」還說父親從馬達加斯加返國後感染，出現症狀非常嚴重，不該輕忽。

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