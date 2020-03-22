　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首例「急診醫師」感染死亡！法國政府證實了　子女淚：我爸是英雄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼首例「急診醫師」感染死亡！法國政府證實了　子女淚：我爸是英雄。（圖／翻攝HR Razaf臉書）

▲首例急診醫師感染死亡！法國政府證實了。（圖／翻攝HR Razaf臉書） 

記者許力方／綜合報導

法國傳出醫生感染新冠肺炎死亡病例！衛生部長維蘭（Olivier Véran）22日受訪時透露，昨晚發生一名醫師病逝的案例，就他所知，是法國首例。隨後法國國家電視台就爆出，死者是貢比涅醫院的急診醫師，該院就位在該國疫情核心區域，醫師兒子也在臉書發文哀悼「我父親是位英雄！」

維蘭22日受訪時表示，21日晚間他接獲一名醫師因感染新冠肺炎去世，這也是法國首起醫師死亡病例，但因醫療保密原則、尊重家屬意願，不能透露更細節的內容及醫師姓名，「我們國家、和這名偉大醫師的家庭，都為此付出了沉痛的代價。」

被追問是否因醫療人員缺乏口罩等防護設備造成影響？維蘭則說，大多數醫護感染不是在醫院工作時，反而是離開醫院而被感染。據法新社報導，該名醫師轉診至里爾後病逝。

沒多久，法國國家電視台爆料，死亡的醫師為貢比涅醫院的急診室醫生，因該院位在瓦茲省，是法國疫情最早爆發且較為嚴重的地區。醫師的子女22日並在臉書上證實父親的死訊， 哀慟表示「我爸爸是英雄，他離開的太快…」還說父親從馬達加斯加返國後感染，出現症狀非常嚴重，不該輕忽。

 

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
「4人群聚感染」師返台傳給3學生　中研院晚間回應了
在等檢疫結果！她以為感冒「肺好像有東西」　男友進門見冰冷遺體
「N號房」74少女淪性奴！韓190萬人要求公開嫌犯長相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首例「急診醫師」感染死亡！法國政府證實了　子女淚：我爸是英雄

「5.3強震」撼動克羅埃西亞大奔逃！　核電廠啟動預防檢查

快訊／俄羅斯緊急發布航空限制令　所有國家僅保留一條航線

還在等檢疫結果！她以為感冒「肺裡好像有東西」　男友進門見冰冷遺體

日本將「疫情大爆炸」！確診率低原因曝　前世衛官員「2點預測」：躲不過

影／口罩飆漲一片萬元！第一線醫護嚴重不足　西班牙衛生部長哭了

不斷更新／西班牙累積28572人確診　全球超過30萬人感染

快訊／西班牙28572確診、1720人死亡　國家緊急狀態將延長15天

2分鐘死一人！　義大利屍體堆太多「軍用卡車載去燒」

川普稱「瘧疾藥可治新冠肺炎」！　慘遭公衛專家當場打臉

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

首例「急診醫師」感染死亡！法國政府證實了　子女淚：我爸是英雄

「5.3強震」撼動克羅埃西亞大奔逃！　核電廠啟動預防檢查

快訊／俄羅斯緊急發布航空限制令　所有國家僅保留一條航線

還在等檢疫結果！她以為感冒「肺裡好像有東西」　男友進門見冰冷遺體

日本將「疫情大爆炸」！確診率低原因曝　前世衛官員「2點預測」：躲不過

影／口罩飆漲一片萬元！第一線醫護嚴重不足　西班牙衛生部長哭了

不斷更新／西班牙累積28572人確診　全球超過30萬人感染

快訊／西班牙28572確診、1720人死亡　國家緊急狀態將延長15天

2分鐘死一人！　義大利屍體堆太多「軍用卡車載去燒」

川普稱「瘧疾藥可治新冠肺炎」！　慘遭公衛專家當場打臉

UBA／澳門中鋒抱憾畢業　容毅燊將回故鄉培育基層

「怎麼會胖成這樣？」福原愛曾因外表受到批評　爆哭後找回自信身材

首例「急診醫師」感染死亡！法國政府證實了　子女淚：我爸是英雄

UBA／收視破紀錄　冠軍戰37000人收看

《半澤直樹2》堺雅人嗆：我不會就這樣完了！　預告「9大主角」邪笑露臉

雷神索爾撞臉水行俠、鋼鐵人和美隊超像雙胞胎！歐美明星零違和合成照瘋傳

UBA／昔日南湖雙槍對決　簡廷兆助健行連霸佔上風

快訊／「4人群聚感染」老師返台傳給3學生　中研院晚間回應了

UBA／整季都為榮譽而戰　師大教頭：把強隊壓到60分，完美

不管疫情「女星堅持出國玩」：旅行點亮我的靈魂！　被機場人員勸阻爆爭執

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

國際熱門新聞

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

貨全被搶光！　澳洲阿嬤「盯著空貨架」流淚

西班牙流感命名錯誤 病毒可能源自中國

大馬增123確診　大部分曾參與清真寺集會

義醫師曝光新冠患者臨終過程：清醒感受死亡

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

空氣汙染「1個月溜滑梯下降」NASA 科學家：從未見過

快訊／二戰後最大危機！義大利生產活動全暫停

豬隊友看影片「幫女友接生」　扯斷嬰手半截身卡產道

美國副總統潘斯夫婦　「新冠肺炎檢測」出爐為陰性

還在等檢疫結果！她「肺裡好像有東西」死家中

叫了也不回！10歲童清晨「漫步鐵軌」被撞死

專家：中國爆發前　病毒或已在義大利傳播

更多熱門

相關新聞

俄國航空限制　各國僅留1條航線

俄國航空限制　各國僅留1條航線

俄羅斯22日新增61人確診病例，新冠肺炎累積達367例、死亡1例。俄羅斯為了避免疫情持續擴大，決定23日起限制與所有國家的空中交通，除了特別規劃的撤僑包機外，每個國家僅保留一趟航線，俄羅斯聯邦航空運輸局日前也發布與146個國家的最新航班訊息。

造謠「有人排口罩被輾死」！李來希遭傳喚

造謠「有人排口罩被輾死」！李來希遭傳喚

武漢3條件解除封城　離漢政策出爐

武漢3條件解除封城　離漢政策出爐

確診新冠肺炎　女子逃出武漢沒被處罰

確診新冠肺炎　女子逃出武漢沒被處罰

男返台偷跑夜店　警一看竟是居家檢疫對象

男返台偷跑夜店　警一看竟是居家檢疫對象

關鍵字：

法國新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

明高溫「暴跌10°C」地區曝

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

三重男居家檢疫跑夜店被逮　新北重罰100萬元

自覺發燒未就醫「養護機構護理師」確診！　掌握接觸者共95人

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面