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日本將「疫情大爆炸」！確診率低原因曝　前世衛官員「2點預測」：躲不過

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▲▼ 新冠肺炎,肺炎,日本,口罩。（圖／路透）

▲日本新冠肺炎確診人數為1055人，死亡人數為37人。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎在全球大爆發，各國的確診及死亡人數也都在不斷攀升，不過與此同時，日本境內感染人數卻相較其他國家低很多，這種情況也讓許多專家感到困惑，有批評人士直接指出，日本缺乏病毒測試能力，也很有可能是為了即將在7月來到的東奧，試圖將感染率保持在較低的數字；更有相關人士認為，日本的疫情即將大爆發。

根據《彭博社》報導，在新冠肺炎疫情的影像之下，中國、歐洲國家跟美國的城市，都受到大規模的檢疫命令而實行隔離措施，但與上述情況都不同的是，日本沒有施加任何的封鎖令，只有特定區域停課，但相較之下大多數日本人的生活仍保持正常，首都東京在高峰時間仍擠滿人，各地餐廳商店也都繼續營業。

日本政府表示，在對於新冠肺炎感染族群和控制疫情擴散上面，動作十分積極，所以才能將感染人數降至最低，對此有批評人士就指出，日本一直以來缺乏檢疫能力，或許也是為了7月即將舉辦的東京奧運，而將感染率保持在較低的數字。

報導中指出，日本最初對新冠病毒的反應相當遲鈍，尤其是在鑽石公主號的處理上，而且也沒有禁止中國人到日本旅行，對於病毒保持開放的態度，讓日本遭受批評有可能成為「第二個武漢」，不過相對於這些做法，日本國內的疫情似乎沒有增溫，或是如同其他國家嚴重。

對於日本的情況，倫敦國王學院的教授、世界衛生組織前衛生政策負責人澀谷健司（Kenji Shibuya）認為，現在有兩種可能性，一種是透過觀察疫情擴散來控制蔓延，另一種是疫情將會爆發，兩者都是相當合理的，但他猜測「日本的疫情即將爆炸性的爆發，而且不可避免的將從遏制轉階段變成延遲高峰期」，受檢測的數量正在增加，但是仍然不夠。

截至18日，日本的受檢人數為15000多人，感染率約為5.6%，韓國跟義大利則分別為3%和18%，儘管如此，日本仍需要面對該如何有效遏止感染擴散的問題。對此，香港大學流行病學教授本（Ben Cowling）表示，很難確定每一種情況，因為有如此多的感染是輕微的，香港和新加坡一直在積極的進行病歷調查，並且在遏止疫情上起了很大的作用，但由於社區的無聲傳播，他預計日本的確診病例會逐漸增加。

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