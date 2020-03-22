口罩飆漲一片萬元！第一線醫護嚴重不足　西班牙衛生部長哭了

▲西班牙民眾排隊搶購物資。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

西班牙阿拉貢自治區衛生部長馬里昂（Javier Marion）18日在記者會說明疫情時，談到第一線醫護人員缺少口罩，當場哽咽，一度說不出話來，讓所有人看了相當心疼。

當時記者問到醫院缺少口罩的狀況時，馬里昂先是感謝了所有醫護人員，隨後表示，雖然近期疫情有所緩解，但醫護人員缺少防護的狀況仍非常嚴重。

講到這裡，馬里昂再也按捺不住情緒，不禁低頭扶額，忍住不讓眼淚掉下來。一旁的同僚見狀，立刻接話，替馬里昂繼續報告疫情狀況。事後，這段影片在推特轉傳，引發討論。

▲居民開窗為防疫人員打氣。（圖／路透）

當地媒體報導指出，西班牙國內不僅口罩緊缺，先前價格更被哄抬炒作，最高一個要價300歐元（約新台幣9700元），讓許多民眾「一罩難求」，無奈之下，只能不戴口罩出門。

截至目前為止，西班牙全國確診累積已達28572人，其中1720人死亡，為全球確診病例人數第三多的國家。