　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

口罩飆漲一片萬元！第一線醫護嚴重不足　西班牙衛生部長哭了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲西班牙,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透社）

▲西班牙民眾排隊搶購物資。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

西班牙阿拉貢自治區衛生部長馬里昂（Javier Marion）18日在記者會說明疫情時，談到第一線醫護人員缺少口罩，當場哽咽，一度說不出話來，讓所有人看了相當心疼。

當時記者問到醫院缺少口罩的狀況時，馬里昂先是感謝了所有醫護人員，隨後表示，雖然近期疫情有所緩解，但醫護人員缺少防護的狀況仍非常嚴重。

講到這裡，馬里昂再也按捺不住情緒，不禁低頭扶額，忍住不讓眼淚掉下來。一旁的同僚見狀，立刻接話，替馬里昂繼續報告疫情狀況。事後，這段影片在推特轉傳，引發討論。

▲▼西班牙居民開窗為防疫人員鼓勵。（圖／路透）

▲居民開窗為防疫人員打氣。（圖／路透）

當地媒體報導指出，西班牙國內不僅口罩緊缺，先前價格更被哄抬炒作，最高一個要價300歐元（約新台幣9700元），讓許多民眾「一罩難求」，無奈之下，只能不戴口罩出門。

截至目前為止，西班牙全國確診累積已達28572人，其中1720人死亡，為全球確診病例人數第三多的國家。

 
ET快訊
快訊／台中工廠惡火！3工人困火場明顯死亡
才升官3個月卻雙亡！警官夫妻臉書超放閃　意外奪2命家屬悲慟
UBA／林蝶繳「雙十」！世新60比56險勝文化「奪隊史首冠」
兒出國爸被罵…「醫中肯文」萬人讚爆！鄧惠文：不是想管就管得住
快訊／西班牙28572確診、1720人亡　緊急狀態再延15天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

口罩飆漲一片萬元！第一線醫護嚴重不足　西班牙衛生部長哭了

不斷更新／西班牙累積28572人確診　全球超過30萬人感染

快訊／西班牙28572確診、1720人死亡　國家緊急狀態將延長15天

2分鐘死一人！新冠肺炎狂燒義大利　屍體堆太多「軍用卡車載去燒」

川普稱「瘧疾藥可治新冠肺炎」！　慘遭公衛專家當場打臉

「N號房」74少女淪性奴！韓190萬人要求公開嫌犯長相　26萬會員急問：紀錄怎麼刪

瓜地馬拉總統揭幕「臨時醫院」　發感謝文提台灣：團結挽救生命

大馬員工趕入境險睡街頭「佛心公司安排住飯店」　他飆淚：打死不離職！

借鏡台灣防疫經驗！加媒訪問吳釗燮、專題報導「比較兩地生活差異」

阿根廷全國封鎖！媽急問「7歲兒齒不見」　總統：牙仙可豁免

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

口罩飆漲一片萬元！第一線醫護嚴重不足　西班牙衛生部長哭了

不斷更新／西班牙累積28572人確診　全球超過30萬人感染

快訊／西班牙28572確診、1720人死亡　國家緊急狀態將延長15天

2分鐘死一人！新冠肺炎狂燒義大利　屍體堆太多「軍用卡車載去燒」

川普稱「瘧疾藥可治新冠肺炎」！　慘遭公衛專家當場打臉

「N號房」74少女淪性奴！韓190萬人要求公開嫌犯長相　26萬會員急問：紀錄怎麼刪

瓜地馬拉總統揭幕「臨時醫院」　發感謝文提台灣：團結挽救生命

大馬員工趕入境險睡街頭「佛心公司安排住飯店」　他飆淚：打死不離職！

借鏡台灣防疫經驗！加媒訪問吳釗燮、專題報導「比較兩地生活差異」

阿根廷全國封鎖！媽急問「7歲兒齒不見」　總統：牙仙可豁免

強出頭秒完蛋！12生肖「本週運勢」揭曉...豬：太驕傲會被黑

快訊／板橋5樓公寓惡火！「服飾倉庫」狂燒　居民驚：聞到很濃的煙味

李來希發文「為排口罩被車輾斃」　王定宇怒嗆造謠！刑事局緊急約談

快訊／台中工廠惡火3死！工人受困2樓宿舍　尋獲時明顯死亡

被日本地鐵搞得頭好暈？JR山手線面紙套　30個站名讓你全部記住

中職／不用動TJ！葉家淇鬆口氣：努力復健拚8月前歸隊

「N號房」經營手法公開！鄭容和、RAVI、惠利都發聲：希望嚴懲

未推出先轟動！台東開辦免費到宅育兒指導　6個月內產婦可申請

才升官3個月卻雙亡！雲警秘書夫妻檔臉書超放閃　意外奪2命家屬悲慟

山豬爆與逸祥大吵3小時　他常跑教會...憂遭群聚感染：我是高風險的人

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

國際熱門新聞

貨全被搶光！　澳洲阿嬤「盯著空貨架」流淚

西班牙流感命名錯誤 病毒可能源自中國

大馬增123確診　大部分曾參與清真寺集會

義醫師曝光新冠患者臨終過程：清醒感受死亡

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

快訊／二戰後最大危機！義大利生產活動全暫停

空氣汙染「1個月溜滑梯下降」NASA 科學家：從未見過

美國副總統潘斯夫婦　「新冠肺炎檢測」出爐為陰性

叫了也不回！10歲童清晨「漫步鐵軌」被撞死

豬隊友看影片「幫女友接生」　扯斷嬰手半截身卡產道

專家：中國爆發前　病毒或已在義大利傳播

「英國可能有50萬人死亡」　英專家確診新冠肺炎

沒保險的美國癌症患者確診　帳單破百萬

新加坡明起「鎖國」短期入境過境全喊卡

更多熱門

相關新聞

西班牙1720人亡　緊急狀態延15天

西班牙1720人亡　緊急狀態延15天

西班牙媒體《21世紀世界報》報導，西班牙新冠肺炎累積確診28572例、1720人死亡。西班牙政府決定將「國家緊急狀態」再延長15天。

名醫揭長照機構「一旦出事很會很慘」！

名醫揭長照機構「一旦出事很會很慘」！

桃園20歲護理師　確診新冠肺炎

桃園20歲護理師　確診新冠肺炎

政院幕僚帶風向？民眾黨：傲慢心態

政院幕僚帶風向？民眾黨：傲慢心態

香港新增44確診病例　多人去過蘭桂芳

香港新增44確診病例　多人去過蘭桂芳

關鍵字：

西班牙口罩新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

自覺發燒未就醫「養護機構護理師」確診！　掌握接觸者共95人

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

養護機構護理師確診！陳時中「半夜奔現場指揮」

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面