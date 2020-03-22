　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬員工趕入境險睡街頭「佛心公司安排住飯店」　他飆淚：打死不離職！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新加坡旅遊業受挫。（圖／路透）

▲馬來西亞一名男子趕在鎖國禁令以前入境新加坡，原以為要露宿街頭，沒想到雇主暖心安排住宿。（示意圖／路透）

文／中央社記者黃自強新加坡22日專電

馬來西亞頒布行動管制令，大批勞工連夜入境新加坡，新加坡設置「方艙宿舍」讓險遭露宿街頭的勞工棲身，另有勞工對雇主安排住宿飯店感到窩心，直呼這樣好的公司打死不走。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球延燒。馬來西亞首相慕尤丁頒布幾項緊急措施，從18日起至31日鎖國自保，禁止所有國人出國，也禁止所有外國人入境。

馬來西亞實施的鎖國禁令，讓大批馬來西亞勞工趕在禁令生效前，漏夜入境新加坡。新加坡人力部、國家發展部、建屋發展局等相關單位，火速協助這群受鎖國禁令影響的馬來西亞勞工找臨時宿舍。

人力部在24小時內為2000多家企業安頓1萬名馬來西亞員工，設立臨時住所，並提供每晚新幣50元（約新台幣1000元）住宿補貼，最多14天。

社會及家庭發展部設置「方艙宿舍」，提供必要的盥洗設施、睡袋、毛巾與衛生紙。

在新捷運（SBS Transit）服務的馬來西亞勞工劉家成最近也在臉書留言指出，鎖國讓他跑路來新加坡，連一條內褲都沒帶，原以為要露宿街頭，沒想到公司安排入住星級飯店，害他感動到掉淚。

劉家成也在飯店內游泳池、健身房打卡自拍。他還說「這樣好的公司讓我打死不走」。他的貼文獲460餘名網友按讚與分享。

新加坡全國雇主聯合會、工商聯合總會與中小企業商會則發表聯合聲明，支持新加坡人力部對馬來西亞勞工採取的具體措施。

新加坡家具工業理事會則協助購買床褥，新加坡酒店協會也協調雇主尋找客房。

新加坡昨天新增47起新冠肺炎病例，確診累計達432例，其中有140人康復出院，另有2名確診死亡病例。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
明高溫「暴跌10°C」地區曝！一張圖看一周天氣
即／雲林高階警官與妻洗水塔！「兩人中毒嗆昏溺水雙亡」
台東飯店溺水意外！男童掉落泳池命危　警消急搶救
快訊／三重居家檢疫男跑夜店被逮　新北重罰100萬元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

借鏡台灣防疫經驗！加媒訪問吳釗燮、專題報導「比較兩地生活差異」

染疫症狀新發現　英國耳鼻喉科權威：可能「喪失嗅覺或味覺」！

《路透》：東奧委員會秘密準備「延期替代方案」　預計3月底討論

西班牙最糟情況還沒到！已近2.5萬確診逾1300死…6成病例在馬德里

紐約逾半患者是年輕人、重症患者快飽和！醫療體系逼近臨界點

全球近10億人禁足防疫！美國1/4居民關在家…國會急推1.4兆救經濟

馬德里估80％人染疫！西班牙下令關閉全國旅館、優先支援療養機構

「就像肺裡有玻璃！」她熱愛健身也染疫插管輸氧…狂喘忍痛拍片勸世

美國人瘋湧墨西哥搶衛生紙！600台手推車龍等營業…她開車2hrs↑也甘願

加州估未來8周「2550萬人染疫」過半居民確診　州長要求10億資金＋醫療船

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

2分鐘死一人！新冠肺炎狂燒義大利　屍體堆太多「軍用卡車載去燒」

川普稱「瘧疾藥可治新冠肺炎」！　慘遭公衛專家當場打臉

「N號房」74少女淪性奴！韓190萬人要求公開嫌犯長相　26萬會員急問：紀錄怎麼刪

瓜地馬拉總統揭幕「臨時醫院」　發感謝文提台灣：團結挽救生命

大馬員工趕入境險睡街頭「佛心公司安排住飯店」　他飆淚：打死不離職！

借鏡台灣防疫經驗！加媒訪問吳釗燮、專題報導「比較兩地生活差異」

阿根廷全國封鎖！媽急問「7歲兒齒不見」　總統：牙仙可豁免

不斷更新／馬來西亞增123確診…大部分曾參與清真寺集會！伊朗1685人死亡

防疫用品急缺...員警欲罷工！　法國政府下訂2.5億個醫用口罩

台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

靠腳程跑出安打右打砍掉重練左打　陽柏翔獲甲子園深造圓夢

首例20歲護理師確診新冠肺炎　桃園衛生局：掌握接觸者共95人

UBA／曾祥鈞畢業典禮　將往職業隊探路

疫期不宜出門拒相親　婦嘆工程師兒今年恐難成家！

全國唯一108層劍天梯法壇！北天宮玄天上帝聖誕　徐榛蔚夫婦上香慶壽

中職／林承飛超前轟　桃猿5局3比1領先兄弟

一箭雙鵰兩認證！「行動早療」音樂治療師賴彥伯再返東基服務

屏檢查獲漁船載運越南偷渡客　防止新冠肺炎疫情防疫破口

大嘆「高雄市長不好當」　韓國瑜直播吐心聲：你看，我頭髮都禿光了

UBA／斑霸罰球穩江山　中州奪季軍隊史最佳

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

國際熱門新聞

貨全被搶光！　澳洲阿嬤「盯著空貨架」流淚

西班牙流感命名錯誤 病毒可能源自中國

大馬增123確診　大部分曾參與清真寺集會

義醫師曝光新冠患者臨終過程：清醒感受死亡

快訊／二戰後最大危機！義大利生產活動全暫停

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

空氣汙染「1個月溜滑梯下降」NASA 科學家：從未見過

美國副總統潘斯夫婦　「新冠肺炎檢測」出爐為陰性

叫了也不回！10歲童清晨「漫步鐵軌」被撞死

專家：中國爆發前　病毒或已在義大利傳播

「英國可能有50萬人死亡」　英專家確診新冠肺炎

沒保險的美國癌症患者確診　帳單破百萬

豬隊友看影片「幫女友接生」　扯斷嬰手半截身卡產道

川普致函金正恩願共同合作抗疫　「欽佩他致力保護人民」

更多熱門

相關新聞

武漢男冒充防疫員　騙女生開門殺害

武漢男冒充防疫員　騙女生開門殺害

武漢「封城」已近2個月，居民都不能隨意出門，但竟有一名狠男趁著防疫，穿著防護衣，冒充成防疫人員入室搶劫，還將屋內的女屋主殺害。警方目前已將犯人逮捕，當地檢察機關正展開進一步調查。

加媒推「台灣抗疫專題」訪問吳釗燮

加媒推「台灣抗疫專題」訪問吳釗燮

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

OC主席：東奧取消會摧毀上萬運動員奧運夢

OC主席：東奧取消會摧毀上萬運動員奧運夢

疫情逆行者！陸外送員登《時代》封面

疫情逆行者！陸外送員登《時代》封面

關鍵字：

東南亞要聞馬來西亞新加坡新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面