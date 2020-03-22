借鏡台灣防疫經驗！加媒訪問吳釗燮、專題報導「比較兩地生活差異」

▲《加拿大廣播公司》（CBC）推出台灣防疫專題，其中也訪問外交部長吳釗燮。（示意圖／記者湯興漢攝）



文／中央社記者胡玉立多倫多21日專電

為對抗新冠肺炎，加拿大正借鏡台灣經驗。《加拿大廣播公司》（CBC）一連幾天重磅出擊，昨天播出電視專題，今天繼續推出長篇報導，內容呈現台加兩地家庭當前抗疫生活細節對比，並以視訊專訪外交部長吳釗燮。

CBC的報導直指核心：台灣和加拿大第一椿2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例發現時間只相隔幾天，截至3月21日，加拿大確診人數卻是台灣的7倍，人民面對全球大流行的當下生活截然不同。

報導指出，不像加拿大各級學校及餐廳關門，台灣兒童仍可上學，餐廳仍開門營業，日常生活必需品也沒有短缺。報導希望加拿大學習台灣作法，對抗疫情。

對此，吳釗燮向CBC節目主持人柯姆（David Common）表示，加拿大現在改變為時不晚。他說，「加拿大目前確診數字仍不算多，若政府採取台灣作法，傾政府之力全面抗疫，結果會比歐洲國家和美國所受的衝擊來得少。」

CBC的Marketplace專題「加拿大對武漢肺炎全球大流行準備夠不夠？」及文字報導「深入台灣：為何武漢肺炎期間仍能保持學校和商家開放」談到，加拿大的武漢肺炎疫情逐漸升高，憂慮接踵而至。加拿大現在的目標是「避免步上義大利後塵」。

節目中拋出問題：未來，加拿大人鎖在家中幾周的情況會不會成為新常態？抑或，加拿大未來可以像是一萬公里外的台灣？

▲加拿大CBC的專題報導中也比較台灣、加拿大兩地的防疫生活。圖為多倫多唐人街戴著口罩的民眾。（圖／路透）



CBC訪問了在台灣的張莉莉（Leeli Chang，音譯）和丈夫女兒一家人，以及在加拿大安大略省的家庭主婦葛莉森（Louise Gleeson），從她們面對疫情的心情與感受、孩子能否安全上學、買不買得到乾洗手和清潔消毒用品、台灣如何做到人人戴口罩防疫等角度，探究加拿大該如何向台灣學習。

張莉莉告訴CBC，她覺得在台灣很安全，不需要擔心疫情，大家都做好防範，孩子們天天量體溫和戴口罩去學校上課，學童用餐時以隔板做好安全防範；此外，「台灣各項物品供應充足無虞，同時政府限制每人購買量，大家也必須排隊購買」。

葛莉森則坦承，他們一家6口現在足不出戶，很努力地想拋開焦慮和擔憂，「身為家長，我非得鎮定不可，否則一想多了，就會焦慮感襲身」。

CBC報導，在恐慌心態作崇下，加拿大超市貨架經常空蕩蕩的，很多人抱怨買不到衛生紙、蛋、牛奶等生活必需品。酒精類消毒劑、清潔濕紙巾和肥皂更是缺貨。葛莉森慶幸，自己比別人提早幾周開始作好準備，但她明顯感覺到他人買不到東西的恐慌。

報導指出，台灣政府為防止人民囤積防疫用品，對企圖哄抬價格圖利的個人或企業，最高判處7年徒刑和高額罰款。

此外，針對口罩議題，報導談到北美地區總是強調生了病才需要戴口罩，現在則是想買也買不到口罩，醫院裡還發生口罩被偷事件。反觀台灣人民出門普遍戴口罩，政府很早介入確保民生用品供應正常，並採實名登記制，讓民眾可以低價取得口罩。

香港大學公共衛生學院教授高林（Benjamin Cowling）對此表示，「台灣深具遠見，創造出大量口罩儲備。其他國家或地區現在可能會考慮，把這種作法納入因應未來任何疫情大流行計劃之內。」

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