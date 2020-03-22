瓜地馬拉總統揭幕「臨時醫院」　發感謝文提台灣：團結挽救生命

El hospital temporal del Parque de la Industria es el primero de cinco que abriremos, comenzará a funcionar el lunes. Agradezco de todo corazón a la Embajada de la República de China (Taiwán) y a las empresas que se han acercado para ayudarnos. La solidaridad salva vidas. pic.twitter.com/825ygmwKP1 — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) March 21, 2020

實習記者曾筠淇／綜合報導

瓜地馬拉賈麥岱（Alejandro Giammattei）為了防堵疫情，決定興建5家臨時醫院，其中的第一家已在昨日正式揭幕，並將於明日開始營運。他稍早還在推特上表示，「我熱烈感謝中華民國（台灣）大使館和伸出援助之手的公司，團結挽救生命」。

據《Republica》報導，瓜地馬拉總統賈麥岱昨日為位於工業公園（Parque de la Industria）的臨時醫院揭幕，他表示，臨時醫院專為感染新冠肺炎的病患提供服務，「醫院將容納3000多名患者，在現階段，它具有足夠的床位」，這會是中美洲最大、設備最齊全的臨時醫院。」

▲瓜地馬拉總統賈麥岱。（圖／路透）

賈麥岱還補充，「今天我們看到，當我們在一起時，我們可以改變一切」，這家臨時醫院是他們將開設的5家醫院中的第一家，目前也正在籌備、興建其他家醫院。

賈麥岱更在推特上表示，這家臨時醫院將在明日正式營運，「我熱烈感謝中華民國（台灣）大使館和伸出援助之手的公司，團結挽救生命」。