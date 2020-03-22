還在等檢疫結果！她以為感冒「肺裡好像有東西」　男友進門見冰冷遺體

記者黃心瑀／綜合報導

美國39歲社會工作者娜塔莎（Natasha Ott）先前身體不舒服，並且出現感冒的徵狀，不過一開始她卻輕忽了自己的狀況，沒有接受新冠病毒的檢測，而是決定去看醫生並接受流感檢驗；但事實證明她並沒有得到流感，不過人還是持續的不舒服，於是終於接受新冠病毒檢疫，沒想到就在等待結果出爐的期間，她獨自一人倒在家中廚房不幸去世。

根據《鏡報》報導，娜塔莎來自新奧爾良，是一名愛滋病顧問，她在本月10日時，第一次出現類似感冒的症狀並發高燒，但她認為這應該只是「呼吸道感冒」，原本她有機會利用職場工作的優勢，先行測試是否感染新冠病毒，但基於只有5盒試劑，相信自己感染風險很低的她，選擇讓更多弱勢族群使用，自己則是先去看醫生確認是否為流感，但檢測結果為陰性。

原本在看完醫生後，娜塔莎傳訊向男友安德森（Josh Anderson）報平安，並稱自己如果沒有再發燒，就不需要接受新冠病毒檢驗，現在一切看起來都不錯；但隔沒幾天，她開始出現疲倦跟發燒的症狀，並決定在上班時接受新冠病毒的篩檢。

正式接受完篩檢的娜塔莎在隨後的幾天內，沒有甚麼狀況，還可以陪安德森出門遛狗，更比前幾天看起來有精神，除了常常抱怨自己「肺裡好像有甚麼東西」，而且檢測結果被延遲了。

20日早上，安德森收到娜塔莎報平安的簡訊，但隨後就開始不回訊息跟不接電話，當天晚上他因為擔心前往娜塔莎家，卻發現女友已經倒在廚房的地上死亡；悲傷難過的他表示，女友是一位善良、熱情並且身體健康的人，但還是發生這種事，只期望這起事件能讓其他人知道，不要低估新冠病毒的危險。

報導中指出，娜塔莎目前的檢測結果還未出爐，是否因為新冠肺炎死亡也還未得到證實，一切都要等23日才能揭曉。