2分鐘死一人！新冠肺炎狂燒義大利　屍體堆太多「軍用卡車載去燒」





▲義大利新冠肺炎確診人數突破5萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

義大利受到新冠肺炎影響，全國進入非常狀態，21日時一天出現793名死者，相當於約2分鐘的時間，就有一名病患死亡，每小時的平均死亡人數更高達33人，數量十分驚人。

新冠肺炎疫情延燒全球，義大利的確診人數破5萬，死亡人數來到4825人。綜合外媒報導，義國在21日時，單日就出現793名死者，現在更因為患者數量太多，造成當地醫療資源不堪負荷，不僅僅是病人得待在醫院的走道裡接受治療，屍體也沒有地方安置，只能被軍用卡車載送到火葬場焚燒。

義國嚴峻的情勢，同樣也引起英國的注意，英國首相強森（Boris Johnson）發出警告表示，英國的疫情比義國晚了2到3個禮拜爆發，但現在的死亡人數卻跟一國兩周前相同；新冠肺炎已經在英國造成233人死亡，而義國則是在3月7日時就到達該數字。

強森表示，除非做出最大的努力，否則英國很有可能會變得跟義大利一樣。報導中提及義大利許多病患，這些人一致的向人們發出呼籲，要求大家重視居家檢疫同時曝光治療過程。

義國拿坡里一名因新冠肺炎住院的女子丹妮拉（Daniela De Rosa）在一段影片中，懇求大家盡量待在家裡，並稱自從患病後，呼吸機就變成她最好的朋友，在患病以前她一直很健康，現在則是為自己的生命而戰，但許多人沒有遵守規定，讓別人的生命也蒙上危險，期望大家看到她的影片之後，可以按照規定待在家裡不要出門。