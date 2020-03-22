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美國5天放水6.3兆美元　陸媒：風險轉嫁10國

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▲▼美股,紐約證交所,華爾街。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情衝擊華爾街股市。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

受到疫情衝擊，美國進入國家緊急狀態，拿出500億對抗疫情(單位：美金，同下)，根據BWC中文網指出，高盛發佈的報告預估，50％的美國人（約1.5億）會感染病毒，整體經濟情勢將變得更難以預測。

美國金融網站Zerohedge20日曾引述專家史密斯的分析，「美國被認為是健壯的醫院系統實際上是脆弱的」，比如，美國用於救助疫情的資金可能存在嚴重缺口，不能將ICU病房每位患者25萬美元或以上的費用視為免費醫療，目前面臨大範圍的病毒檢測，美國所有醫院可能會不堪負荷，所有ICU病房中的床位如果用完，等同美國醫療系統開始飽和，變的難以預測，也牽動整個經濟情勢。

▲▼美股,美股下跌,華爾街。（圖／路透）

▲美國經濟情勢也牽動國際金融市場。（圖／路透）

BWC中文網財經表示，美聯儲從3月14日開始，短短的5天內宣佈不同的寬鬆計畫和財政刺激計畫，向市場放水6.2兆美元，換算大約43兆人民幣的流動性和降息到零水準。可能將風險轉嫁其他10個國家，也或許有上兆美元流入中國。

目前全球經濟發展的不平衡和金融市場動盪繼續加劇，根據彭博發佈的最新報告顯示，「義大利、土耳其、埃及、巴林、巴基斯坦、黎巴嫩、阿根廷、厄瓜多爾、烏克蘭和奈及利亞這10國的金融市場將面臨嚴峻挑戰。」

▲華爾街,Wall Street,金融危機。（圖／路透社）

▲市場預測全球經濟放慢增長，削弱美元，實際上，美元指數預測背道而馳。（圖／路透社）

當全球美元資本回流美國，刺激製造業和基建形成新產能之後，美國對全球商品的供給依存度就會開始下降，赤字開始好轉，這個過程中由於美元儲備貨幣的特殊地位，美聯儲每一次貨幣鬆緊舉措，都會牽動著全球市場的經濟走勢。

如此一來，以美元計價的債務為主、外儲脆弱、高通脹威脅的經濟體都將持續不斷陷入，短期美元融資成本變貴，及商業市場上的美元回流美國本土的模式，目前疫情加速了這個循環。

BWC中文網財經也分析，美國財政將每年近一兆美元的赤字風險轉嫁市場的進程，儘管美國經過多次降息至零利率水準，市場一直預測全球經濟放慢增長，將削弱美元勢力，實際上，美元指數還是和這些預測背道而馳。

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