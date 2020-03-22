千人擠爆場館！曼谷泰拳比賽釀「最大群聚感染」　至少500觀眾中鏢

▲部分泰拳比賽場館不開放觀眾入場。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷22日專電

泰國今天新增188起武漢肺炎確診案例，為單日新增最多，累積達599起。一場6日在曼谷舉行的泰拳賽成為最大群聚感染來源，目前已超過逾百人因為這一場拳賽而感染。

6日泰國各地熱愛泰拳的逾千名觀眾齊聚曼谷的國家倫披尼拳擊場（Lumpini Boxing Stadium），結果事後爆發武漢肺炎群聚感染。

目前泰國至少有超過百人因為這場拳賽而感染武漢肺炎，受感染的人包括知名演員、陸軍將領、泰拳教練等，泰國當局仍在追查其餘的人是否受到感染。

泰國公共衛生部發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，其中許多確診案例都是處於就業年齡的30多歲男性，由於6日的泰拳盛事可能導致當天至少500人感染，因此未來確診人數可能會持續增加。

泰拳是泰國國粹，泰國人對泰拳相當痴迷，不僅收看電視轉播，還親臨現場，並視頂級拳手為民族英雄。

▲衛生人員在曼谷街頭進行消毒。（圖／路透）



泰國公共衛生部今天公布的188起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增病例中分為兩類，第一類是和之前的確診病例有關，21人參加過泰拳館的活動，5人在娛樂場所工作，5人到馬來西亞參加過宗教活動，37人和之前的確診病例有接觸，

第二類是和外國有關，國外回來8人，在擁擠的地方上班或是跟外國人接觸有7人。而仍等待確認感染源的有108人。

泰國近日新增確診案例暴增，從每天30起、50起、80起到今天的188起。塔維辛在今天的記者會中表示，新增案例多在曼谷且多為年輕人，他們持續進行社交活動，可能因此造成更多感染案例。

為了減少人群聚集，曼谷市政府宣布從今天開始，關閉所有百貨商場、美容沙龍、市集、游泳池、遊樂場、網咖、高爾夫球場、會議中心、刺青店等直到4月12日。

截至今天為止，泰國共有599起確診案例，1人死亡，45人康復出院，553人住院治療。