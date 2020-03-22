　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

千人擠爆場館！曼谷泰拳比賽釀「最大群聚感染」　至少500觀眾中鏢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,泰國,泰拳。（圖／路透）

▲部分泰拳比賽場館不開放觀眾入場。（圖／路透）

文／中央社記者呂欣憓曼谷22日專電

泰國今天新增188起武漢肺炎確診案例，為單日新增最多，累積達599起。一場6日在曼谷舉行的泰拳賽成為最大群聚感染來源，目前已超過逾百人因為這一場拳賽而感染。

6日泰國各地熱愛泰拳的逾千名觀眾齊聚曼谷的國家倫披尼拳擊場（Lumpini Boxing Stadium），結果事後爆發武漢肺炎群聚感染。

目前泰國至少有超過百人因為這場拳賽而感染武漢肺炎，受感染的人包括知名演員、陸軍將領、泰拳教練等，泰國當局仍在追查其餘的人是否受到感染。

泰國公共衛生部發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，其中許多確診案例都是處於就業年齡的30多歲男性，由於6日的泰拳盛事可能導致當天至少500人感染，因此未來確診人數可能會持續增加。

泰拳是泰國國粹，泰國人對泰拳相當痴迷，不僅收看電視轉播，還親臨現場，並視頂級拳手為民族英雄。

▲▼新冠肺炎,泰國。（圖／路透）

▲衛生人員在曼谷街頭進行消毒。（圖／路透）

泰國公共衛生部今天公布的188起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增病例中分為兩類，第一類是和之前的確診病例有關，21人參加過泰拳館的活動，5人在娛樂場所工作，5人到馬來西亞參加過宗教活動，37人和之前的確診病例有接觸，

第二類是和外國有關，國外回來8人，在擁擠的地方上班或是跟外國人接觸有7人。而仍等待確認感染源的有108人。

泰國近日新增確診案例暴增，從每天30起、50起、80起到今天的188起。塔維辛在今天的記者會中表示，新增案例多在曼谷且多為年輕人，他們持續進行社交活動，可能因此造成更多感染案例。

為了減少人群聚集，曼谷市政府宣布從今天開始，關閉所有百貨商場、美容沙龍、市集、游泳池、遊樂場、網咖、高爾夫球場、會議中心、刺青店等直到4月12日。

截至今天為止，泰國共有599起確診案例，1人死亡，45人康復出院，553人住院治療。

 
ET快訊
警察主動臨檢揪趴趴走首例！居家檢疫男爽衝夜店狂歡..當場抓到
台灣新增16例完整感染史曝光！中研院4人感染、1護理師確診
居家檢疫、隔離者禁止趴趴走　指揮中心：警察臨檢都抓的到
中國大陸稱連3天「境內零確診」　陳時中：姑且聽之，病毒很狡猾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／印尼540確診48人亡…改建亞運選手村成醫院！印度增至370人染疫

台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

染疫症狀新發現　英國耳鼻喉科權威：可能「喪失嗅覺或味覺」！

年輕人無視「封州令」海灘開趴！　加州州長怒斥：該長大了

美國5天放水6.3兆美元　陸媒：風險轉嫁10國

千人擠爆場館！曼谷泰拳比賽釀「最大群聚感染」　至少500觀眾中鏢

克羅埃西亞規模5地震已1死！　首都屋毀「瓦礫砸垮車」滿地殘骸

豬隊友看影片「幫女友接生」　順序不對超驚慌…扯斷嬰手半截身卡產道成死胎！

不斷更新／關島出現首例死亡！無旅遊史為「社區傳播」　入院7天不治

鬆開鐵軌螺絲5公分　德國男險害火車「摔落50公尺高橋下」

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

不斷更新／印尼540確診48人亡…改建亞運選手村成醫院！印度增至370人染疫

台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

染疫症狀新發現　英國耳鼻喉科權威：可能「喪失嗅覺或味覺」！

年輕人無視「封州令」海灘開趴！　加州州長怒斥：該長大了

美國5天放水6.3兆美元　陸媒：風險轉嫁10國

千人擠爆場館！曼谷泰拳比賽釀「最大群聚感染」　至少500觀眾中鏢

克羅埃西亞規模5地震已1死！　首都屋毀「瓦礫砸垮車」滿地殘骸

豬隊友看影片「幫女友接生」　順序不對超驚慌…扯斷嬰手半截身卡產道成死胎！

不斷更新／關島出現首例死亡！無旅遊史為「社區傳播」　入院7天不治

鬆開鐵軌螺絲5公分　德國男險害火車「摔落50公尺高橋下」

不斷更新／印尼540確診48人亡…改建亞運選手村成醫院！印度增至370人染疫

台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

避免防疫有破口　台南山區KTV業者自動歇業防疫

小琉球女潛客「水壓不適」嘔吐物阻塞呼吸道！意識模糊　海巡+消防急搶救

國中女粉淚崩示愛：嗚嗚想跟你結婚！　43歲金鍾國慌了

台東榮服處連結愛心送口罩！　讓長輩好安心

染疫症狀新發現　英國耳鼻喉科權威：可能「喪失嗅覺或味覺」！

Apple熱戀3個月曝「首見未來婆婆」對話　牙醫男友2舉動她點頭交往

台東岸際發現死亡綠蠵龜！外觀已腐爛　海巡就地掩埋

桃園市富國陸橋涵洞3月封閉！冒險通過者將依法開罰900-1800元

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

國際熱門新聞

西班牙流感命名錯誤 病毒可能源自中國

貨全被搶光！　澳洲阿嬤「盯著空貨架」流淚

印尼增10死　亞運選手村改建成醫院

義醫師曝光新冠患者臨終過程：清醒感受死亡

快訊／二戰後最大危機！義大利生產活動全暫停

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

空氣汙染「1個月溜滑梯下降」NASA 科學家：從未見過

美國副總統潘斯夫婦　「新冠肺炎檢測」出爐為陰性

叫了也不回！10歲童清晨「漫步鐵軌」被撞死

專家：中國爆發前　病毒或已在義大利傳播

「英國可能有50萬人死亡」　英專家確診新冠肺炎

沒保險的美國癌症患者確診　帳單破百萬

川普致函金正恩願共同合作抗疫　「欽佩他致力保護人民」

新加坡明起「鎖國」短期入境過境全喊卡

更多熱門

相關新聞

人行：兌美元匯率將在7左右波動

人行：兌美元匯率將在7左右波動

受歐美新冠疫情大爆發影響，上週全球股匯震盪，人民幣兌美元匯率中間價累積跌幅1019個基點，但中國人民銀行（大陸央行）、國家外匯管理局今天表示，人民幣在全球貨幣中，表現仍相對穩健，預計未來兌美元匯率將在7附近繼續雙向波動。當前中國大陸外匯市場運行平穩，匯率預期穩定，不存在大幅貶值基礎。

兒出國惹議！　張上淳：返台後父子沒接觸

兒出國惹議！　張上淳：返台後父子沒接觸

「快把譚德塞帶去量體溫」　總統府發言人：是武漢腦炎？

「快把譚德塞帶去量體溫」　總統府發言人：是武漢腦炎？

堅持辦訂婚宴！　網勸：做好空桌心理準備

堅持辦訂婚宴！　網勸：做好空桌心理準備

台灣再多16例　3本土足跡曝光

台灣再多16例　3本土足跡曝光

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19泰國泰拳曼谷群聚感染東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

偷聽民眾真實評價　謝忻哭了！

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面