克羅埃西亞規模5地震已1死！　首都屋毀「瓦礫砸垮車」滿地殘骸

▲市中心街道滿是瓦礫殘骸。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

克羅埃西亞22日清晨接連發生規模5.3、5.0地震，深度都只有10公里，震感相當強烈，現已傳出多棟房屋倒塌等災情，一名15歲少年死亡，多人受傷。

美聯社報導，第一起地震發生在當地清晨6時24分，震央位在首都薩格勒布（Zagreb）北部地區，到了當地上午7時1分，第二起規模5.0地震再度來襲。令人關注的是，2場地震深度都只有10公里，這讓薩格勒布許多建築物被震出裂縫，牆壁、屋頂遭到重創，市中心街道滿是瓦礫殘骸，且多輛汽車被砸毀，煙囪也被震垮。

Snažan potres pogodio je Zagreb u nedjelju ujutro. Šteta je velika. Popucale su zgrade, zgnječeni su automobili, a u videu pogledajte oštećenje na tornju Katedrale https://t.co/iUc9mt0PJC pic.twitter.com/xVGNF0xhla — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) March 22, 2020

Zagreb hit by 5.3 magnitude earthquake ~30 minutes ago just as full lockdown started. Now everyone’s outside grouped in front of their buildings. This won’t help. pic.twitter.com/QPzAIqUSkM — Filip Radelic (@fichek) March 22, 2020

許多民眾在網路上傳家中物品掉落的照片。根據當地媒體取得的消息，一名15歲少年已經死亡，另有多人受傷，但當局目前並沒有提供災後細節。

目前已知薩格勒布知名大教堂出現毀損，其中一座尖塔被震垮。

事實上，當地因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，首都部分地區處於封鎖狀態，人們被告知必須避開公園、廣場等公共區域，但在地震來襲後，他們別無選擇只能逃到公寓住所之外，許多住戶無電可用，外傳當地發生多起火災。

▼ 該座大教堂曾於1880年被震垮，歷經重建，如今建築體再度因為地震毀損。（圖／路透）