台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

實習記者曾筠淇／綜合報導

南美洲國家聖文森（St. Vincent）衛生部長盧克.布朗（Luke Browne）昨日在臉書上大讚，台灣協助防堵疫情，真是「患難見真情」（A friend in need is a friend indeed）。當地11日出現首例確診，因此向台灣求助，他表示，「我們正在努力確定我們需要幫助的領域」，並試圖了解台灣一直以來在做的事情。

據《Searchlight》報導，盧克.布朗在11日證實，聖文森出現首例確診，並向台灣求助，寫信給台灣的駐外大使何震寰（Calvin Ho），詢問新冠病毒的相關知識。盧克.布朗當時表示，「非常值得注意的是，台灣距離中國僅81英里（約130公里），中國的疫情失控，但到目前（3月12日資料）為止，台灣卻僅有47例」。

▲友邦聖文森曾在WHA上力挺台灣。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

盧克.布朗透露，雖然目前合作的細節未定，但「我們正在努力確定我們需要幫助的領域」，並試圖了解台灣一直以來在做的事情。何震寰則表示，就向盧克.布朗所言，台灣與中國的地理位置相近，因此台灣政府一直在盡最大的努力防疫，像是透過衛生部長陳時中每天更新狀況來維持疫情透明度。

何震寰補充，因為「我們在2003年曾應對過SARS，因此我們有更多經驗知道如何對付這類傳染病」，不過新冠病毒畢竟還有許多變數、未知，因此各國間的合作，對防疫來說，至關重要。

Na Tchaj-wanu mají zatím jen 44 nakažených koronavirem. I přes intenzivní kontakt s pevninskou Čínou se jim daří situaci držet pod kontrolou. Apeloval jsem proto na premiéra a hlavní hygienu, abychom nevymýšleli kolo a inspirovali se fungujícími postupy. pic.twitter.com/Q1T4udRR0f — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 6, 2020

對於台灣大方分享防疫經驗、相關知識，盧克.布朗昨日於臉書上大讚，「患難見真情，台灣幫助聖文森面對新冠肺炎的挑戰」。而早在本月7日，台灣曾提供對抗新冠肺炎的數據、資料給捷克參考，當時也有被布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）於推特上大讚，因為患難才能見真情。