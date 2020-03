台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

實習記者曾筠淇/綜合報導

南美洲國家聖文森(St. Vincent)衛生部長盧克.布朗(Luke Browne)昨日在臉書上大讚,台灣協助防堵疫情,真是「患難見真情」(A friend in need is a friend indeed)。當地11日出現首例確診,因此向台灣求助,他表示,「我們正在努力確定我們需要幫助的領域」,並試圖了解台灣一直以來在做的事情。

據《Searchlight》報導,盧克.布朗在11日證實,聖文森出現首例確診,並向台灣求助,寫信給台灣的駐外大使何震寰(Calvin Ho),詢問新冠病毒的相關知識。盧克.布朗當時表示,「非常值得注意的是,台灣距離中國僅81英里(約130公里),中國的疫情失控,但到目前(3月12日資料)為止,台灣卻僅有47例」。

▲友邦聖文森曾在WHA上力挺台灣。(圖/翻攝自王浩宇臉書)

盧克.布朗透露,雖然目前合作的細節未定,但「我們正在努力確定我們需要幫助的領域」,並試圖了解台灣一直以來在做的事情。何震寰則表示,就向盧克.布朗所言,台灣與中國的地理位置相近,因此台灣政府一直在盡最大的努力防疫,像是透過衛生部長陳時中每天更新狀況來維持疫情透明度。

何震寰補充,因為「我們在2003年曾應對過SARS,因此我們有更多經驗知道如何對付這類傳染病」,不過新冠病毒畢竟還有許多變數、未知,因此各國間的合作,對防疫來說,至關重要。

Na Tchaj-wanu mají zatím jen 44 nakažených koronavirem. I přes intenzivní kontakt s pevninskou Čínou se jim daří situaci držet pod kontrolou. Apeloval jsem proto na premiéra a hlavní hygienu, abychom nevymýšleli kolo a inspirovali se fungujícími postupy. pic.twitter.com/Q1T4udRR0f — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 6, 2020

對於台灣大方分享防疫經驗、相關知識,盧克.布朗昨日於臉書上大讚,「患難見真情,台灣幫助聖文森面對新冠肺炎的挑戰」。而早在本月7日,台灣曾提供對抗新冠肺炎的數據、資料給捷克參考,當時也有被布拉格市長賀吉普(Zdeněk Hřib)於推特上大讚,因為患難才能見真情。