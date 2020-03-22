酒精國家隊「超前部署」！台酒投入原料生產試驗　原能會纖維酒精技術可協助

▲酒精國家隊已經開始投入國內自己生產酒精原料技術，避免酒精短缺，不敷使用。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）病毒擴散，酒精也成為重要的防疫物資，但是如果原料短缺，恐怕也會造成民眾「心理的恐慌」，酒精國家隊也要超前部署，包含自己生產酒精原料、與提供利用農業廢棄物轉生產酒精等，提升國內自己生產酒精的資源，以供貨無虞。

台酒表示，已經開始投入原料生產的試驗階段，隨時可以投入量產；而原能會核能研究所研發出的「纖維酒精」，只要有纖維的物品，像是稻稈、蔗渣、竹子製成酒精，原能會表示，如果政府有需求，隨時可以輔導廠商生產投入生產。此外台酒的60ml的噴頭式隨身瓶也將在明（23）日開賣，主要在台酒的通路銷售，一瓶售價為50元，每人限買2瓶。

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近期防疫全民動員，而防疫重要物資還算充足，台酒董事長丁彥哲日前在財委會上表示，雖然台酒的防疫酒精原料主要是來自澳洲，但如果即使禁止出口，酒精存量起碼到5月底無虞；台灣糖業、酒廠很發達，酒精存量還算充足。

但假設真的不敷使用，酒精國家隊也不會坐以待斃，台酒表示，自己生產酒精原料分為兩階段，第一階段就是原本的3級酒類，像是次級的高粱酒、清酒轉作防疫酒精原料；第二階段原料「米」來做防疫酒精。

台酒表示，的確如果由國內生產酒精原料成本會高一些，但是為了確保國內的酒精供應無虞，台酒也已經投入酒精原料生產試驗做「超前部署」，以因應一旦不敷使用時，足以供應國內民眾使用。但是台酒強調，目前市面上酒精的供應仍超過「真正的需求」，主要是因為疫情的關係，造成民眾恐慌心理才會有「搶購」的情形，台酒說酒精供應足夠，民眾請勿擔心。

原能會核研所也已盤點所內資源，確認纖維酒精技術可協助生產酒精，加強防疫，且國內纖維酒精使用原料為農作廢棄物，所以也不會影響民眾的糧食，這項的技術也已經成熟，隨時可以輔導廠商投入生產。

▼台糖公司酒精。（圖／記者邱顯燁攝）

▼台酒噴頭式酒精家庭號、隨身瓶。（圖／台酒提供）