被分手竟撂妹子狠甩國中女2巴掌　校長：沒打很多下…不是霸凌！

▲魏姓女國生分手不成遭霸凌，陳女露出鄙視訕笑邊賞魏女2巴掌，校長稱：沒打很多下。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳雕文、陳以昇／新北報導

新北市土城區一名女國中生與男友談分手，男友挽回不成，找另一名少女及3名友人約她談判，過程中起口角，助陣少女當眾摑掌女國中生，過程被拍下貼到臉書不公開社團，警方獲報到學校將霸凌的4人帶回約談，訊後依少年事件處理法送辦；但事後校長表示：「也沒打很多下，這真的不是霸凌，只是小朋友嬉鬧！」

▼魏姓女國生遭霸凌，校長竟稱：是嬉鬧不是霸凌。（圖／記者陳以昇翻攝）

一名就讀土城區某國中的魏姓女學生，日前與同校鄭姓男友分手，鄭男不甘心，力圖挽回未果，心有不甘竟找了魁武壯碩的陳姓少女及3名男女友人助陣，相約到公園談判。

未料，陳姓少女氣勢凌人不斷對魏姓女國中生嗆聲，雙方起口角，陳女竟狠摑魏女2巴掌，還對她露出不屑的訕笑聲，旁邊另一名少女還用手機拍下整個霸凌過程，放到臉書不公開社團。警方獲報後通知校方，根據影片，將霸凌的陳女及3名男女帶回派出所訊問，訊後依少年事件處理移送偵辦。

事後這所國中的鍾姓校長表示，「這應該是小朋友嬉鬧，我們會再詳細了解是不是感情糾紛」，對於女國中被猛甩2巴掌涉及霸凌，校長連忙解釋「其實她也沒有被打很多下啦！其實這個真的不是霸凌，是孩子嬉鬧，事後家長也沒要驗傷，小孩子不懂把影片PO上網，造成社會恐慌，會依照校規處分並加以輔導，也會加強學生的法治教育以及網路媒體素養」

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