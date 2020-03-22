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白金漢宮工作人員上周確診！　英媒：女王當時還在倫敦…急撤溫莎堡

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▲▼ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／路透）

▲在工作人員確診後不久，女王動身前往溫莎城堡。王室消息指出，女王的身體狀況良好。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，女王伊莉莎白二世19日自白金漢宮前往溫莎堡躲疫。如今消息指出，在女王動身之前，一名為她工作的白金漢宮工作人員確診，曾與該名染疫者接觸過的人全數採取自我隔離。但確診者與女王是否有與女王面對面接觸、或接觸程度有多高，仍有待釐清。

綜合英媒太陽報、每日快報等報導，在該名工作人員確診後不久，現年93歲的女王就動身前往溫莎城堡。據了解，該名工作人員的身體狀況正在康復中，而女王將和98歲的菲利普親王一起留在溫莎城堡。

談及該名染疫工作人員，白金漢宮發言人則說，現階段並不會針對個別工作人員發表評論，目前已依據適當指導和內部流程採取必要措施，保護所有員工與相關人員。

消息人士透露，白金漢宮約有500名工作人員，與其他工作場合所面臨的狀況一樣，「在某個時期受到疫情衝擊，這並非是個不可想像的狀況。」

報導指出，女王將透過電視直播發表演說，透過喊話提振國家士氣，王室助手已與英國政府展開相關籌備作業，藉此平復公眾焦慮情緒。英國首相身邊一名消息人士則提到，「女王的喊話能夠讓人民平靜下來，相信我們最終能度過眼前的難關。」

▼ 根據美國約翰霍普金斯大學最新疫情統計，英國總感染數已來到5067人，至少233人死亡。圖為英國白金漢宮。（圖／路透）

▲▼ 英國白金漢宮。（圖／路透）

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