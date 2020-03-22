　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東奧延期超難！「選手+場館」成關鍵　嚴重恐上國際體育仲裁法庭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運是否如期舉行仍未有定案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，讓東京奧運能否如期舉辦也受到影響。日媒分析，東奧之所以很難延期，至少跟能否確保相關場館及是否重新選拔參賽選手有關。

日本產經新聞報導，日本派出聖火專機到希臘迎回奧運聖火，20日抵達日本東北地方，將先以「復興之火」的形式在311大地震重災區的宮城、岩手及福島3縣展示，之後再依原訂計畫展開全境聖火傳遞。

不過，就在2019冠狀病毒疾病疫情全球擴散的情況下，爭取奧運參賽權的相關賽事相繼被取消或延期，讓部分選手及各國或地區奧會相關人士呼籲東奧延期。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）19日談到以如期舉辦為目標的東奧時說，「當然有商議不同的方案」，透露出一旦無法如期舉辦的其他可能性。

受到疫情影響，很多爭取奧運參賽權賽事舉辦變得困難，選手的練習環境也隨之惡化，這些都是事實，但另一方面，東奧要延期的難度非常高，這也是實情。

一旦東奧延期，日本從申奧成功以來已準備近7年的相關作業，將被迫進行大幅修正，加上要協調新的賽事日程也有困難，同時不可避免將增加東奧舉辦經費。

東奧延期　無法保證屆時會場還可使用

日本東京奧運組織委員會主席森喜朗說，「東奧延後1年到2年舉辦，無法保證到時候會場還可以使用」；不光是森喜朗，很多組織委員會幹部都認為「延期舉辦有困難」。

例如用作東奧主新聞中心（MPC）及國際廣播中心（IBC）的東京國際展示場，正因為當初在徵用時就出現「國際展示場不足」的問題，就可以預想一旦1年或2年後要重新徵用的難度。

東京國際展示場通常須在一年半前預約，目前已開始預約2021年8月場地；光是樓地板約11萬5000平方公尺的面積，就不容易尋找替代場地。

再者，用來舉辦奧運擊劍、角力及帕運等共7個競賽項目的千葉幕張展覽館，也是相當受到廠商歡迎的展示場地，必須從一年前開始預約，一旦延期要協調相關賽事也有困難。

位於東京都晴海地區的選手村，總計有23棟約5600戶，預計東奧結束後就要整建出售，2023年3月讓住戶入住，目前已在販售部分戶數，一旦延期將影響後續交屋。

另外，日本職棒與職業足球所使用的場館，一旦東奧延期，勢必得重新協調雙方賽事使用時間。

▲▼東京奧運,聖火（圖／達志影像／美聯社）

▲奧運聖火抵達日本。（圖／達志影像／美聯社）

東奧延期　已獲參賽資格選手恐受影響

參賽選手選拔要不要重新舉行也是延期會產生的問題。有體育協會相關人士就說，「頂尖選手的狀態在東奧延期後會不會有所變化，也是一個疑問」。

運動選手面對年齡及身體狀況等諸多因素，持續針對奧運賽會進行調整，其中像是柔道及競速游泳等賽事，為確保有充分時間備戰奧運，有些體育協會導入「早期內定制度」，提前決定人選迎戰奧運。

為迎接4年一度的奧運，持續調整身心狀況的選手，並無法簡單地改變眼前的目標。

另外，也有像是田徑等必須在一定期間達成參賽標準紀錄才能出賽的選手，一旦東奧延期，也必須重新考量出賽條件；一位體育協會相關人士說，「如果只延幾個月還說得過去，一旦要延期1年到2年，實際上可能就必須重新選拔參賽選手」。

有看法反對這種會讓已決定出賽選手努力付諸東流的作法，如果屆時因為延期舉辦讓已取得內定參賽權的選手，不得不重新選拔時，也可能造成某些選手訴諸國際體育仲裁法庭。

ET快訊
警察主動臨檢揪趴趴走首例！居家檢疫男爽衝夜店狂歡..當場抓到
台灣新增16例完整感染史曝光！中研院4人感染、1護理師確診
居家檢疫、隔離者禁止趴趴走　指揮中心：警察臨檢都抓的到
中國大陸稱連3天「境內零確診」　陳時中：姑且聽之，病毒很狡猾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／印尼540確診48人亡…改建亞運選手村成醫院！印度增至370人染疫

台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

染疫症狀新發現　英國耳鼻喉科權威：可能「喪失嗅覺或味覺」！

年輕人無視「封州令」海灘開趴！　加州州長怒斥：該長大了

美國5天放水6.3兆美元　陸媒：風險轉嫁10國

千人擠爆場館！曼谷泰拳比賽釀「最大群聚感染」　至少500觀眾中鏢

克羅埃西亞規模5地震已1死！　首都屋毀「瓦礫砸垮車」滿地殘骸

豬隊友看影片「幫女友接生」　順序不對超驚慌…扯斷嬰手半截身卡產道成死胎！

不斷更新／關島出現首例死亡！無旅遊史為「社區傳播」　入院7天不治

鬆開鐵軌螺絲5公分　德國男險害火車「摔落50公尺高橋下」

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

不斷更新／印尼540確診48人亡…改建亞運選手村成醫院！印度增至370人染疫

台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

染疫症狀新發現　英國耳鼻喉科權威：可能「喪失嗅覺或味覺」！

年輕人無視「封州令」海灘開趴！　加州州長怒斥：該長大了

美國5天放水6.3兆美元　陸媒：風險轉嫁10國

千人擠爆場館！曼谷泰拳比賽釀「最大群聚感染」　至少500觀眾中鏢

克羅埃西亞規模5地震已1死！　首都屋毀「瓦礫砸垮車」滿地殘骸

豬隊友看影片「幫女友接生」　順序不對超驚慌…扯斷嬰手半截身卡產道成死胎！

不斷更新／關島出現首例死亡！無旅遊史為「社區傳播」　入院7天不治

鬆開鐵軌螺絲5公分　德國男險害火車「摔落50公尺高橋下」

獨／4輪三寶路口當賽道...無預警180度甩尾　對向紅牌急煞險撞上

養護機構「確診護理師」3/12發病　指揮中心：3/18有上班

不斷更新／印尼540確診48人亡…改建亞運選手村成醫院！印度增至370人染疫

台灣分享防疫經驗又被讚　友邦聖文森衛生部長：患難見真情

避免防疫有破口　台南山區KTV業者自動歇業防疫

小琉球女潛客「水壓不適」嘔吐物阻塞呼吸道！意識模糊　海巡+消防急搶救

國中女粉淚崩示愛：嗚嗚想跟你結婚！　43歲金鍾國慌了

台東榮服處連結愛心送口罩！　讓長輩好安心

染疫症狀新發現　英國耳鼻喉科權威：可能「喪失嗅覺或味覺」！

Apple熱戀3個月曝「首見未來婆婆」對話　牙醫男友2舉動她點頭交往

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

國際熱門新聞

西班牙流感命名錯誤 病毒可能源自中國

貨全被搶光！　澳洲阿嬤「盯著空貨架」流淚

印尼增10死　亞運選手村改建成醫院

義醫師曝光新冠患者臨終過程：清醒感受死亡

快訊／二戰後最大危機！義大利生產活動全暫停

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

空氣汙染「1個月溜滑梯下降」NASA 科學家：從未見過

美國副總統潘斯夫婦　「新冠肺炎檢測」出爐為陰性

叫了也不回！10歲童清晨「漫步鐵軌」被撞死

專家：中國爆發前　病毒或已在義大利傳播

「英國可能有50萬人死亡」　英專家確診新冠肺炎

沒保險的美國癌症患者確診　帳單破百萬

川普致函金正恩願共同合作抗疫　「欽佩他致力保護人民」

新加坡明起「鎖國」短期入境過境全喊卡

更多熱門

相關新聞

白金漢宮人員確診　女王撤至溫莎堡

白金漢宮人員確診　女王撤至溫莎堡

英國新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，女王伊莉莎白二世19日自白金漢宮前往溫莎堡躲疫。如今消息指出，在女王動身之前，一名為她工作的白金漢宮工作人員確診，曾與該名染疫者接觸過的人全數採取自我隔離。但確診者與女王是否有與女王面對面接觸、或接觸程度有多高，仍有待釐清。

害診所停業+強逼護師小孩隔離　護師工會說話了！

害診所停業+強逼護師小孩隔離　護師工會說話了！

義大利最安全小島　老人獨居30年：學習面對孤獨

義大利最安全小島　老人獨居30年：學習面對孤獨

川普堅稱中國病毒　亞裔頻遭攻擊

川普堅稱中國病毒　亞裔頻遭攻擊

得知有台灣體育選手確診奧原希望憂心

得知有台灣體育選手確診奧原希望憂心

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19奧運東京奧運日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

偷聽民眾真實評價　謝忻哭了！

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面