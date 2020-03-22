東奧延期超難！「選手+場館」成關鍵　嚴重恐上國際體育仲裁法庭

▲東京奧運是否如期舉行仍未有定案。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，讓東京奧運能否如期舉辦也受到影響。日媒分析，東奧之所以很難延期，至少跟能否確保相關場館及是否重新選拔參賽選手有關。

日本產經新聞報導，日本派出聖火專機到希臘迎回奧運聖火，20日抵達日本東北地方，將先以「復興之火」的形式在311大地震重災區的宮城、岩手及福島3縣展示，之後再依原訂計畫展開全境聖火傳遞。

不過，就在2019冠狀病毒疾病疫情全球擴散的情況下，爭取奧運參賽權的相關賽事相繼被取消或延期，讓部分選手及各國或地區奧會相關人士呼籲東奧延期。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）19日談到以如期舉辦為目標的東奧時說，「當然有商議不同的方案」，透露出一旦無法如期舉辦的其他可能性。

受到疫情影響，很多爭取奧運參賽權賽事舉辦變得困難，選手的練習環境也隨之惡化，這些都是事實，但另一方面，東奧要延期的難度非常高，這也是實情。

一旦東奧延期，日本從申奧成功以來已準備近7年的相關作業，將被迫進行大幅修正，加上要協調新的賽事日程也有困難，同時不可避免將增加東奧舉辦經費。

東奧延期 無法保證屆時會場還可使用

日本東京奧運組織委員會主席森喜朗說，「東奧延後1年到2年舉辦，無法保證到時候會場還可以使用」；不光是森喜朗，很多組織委員會幹部都認為「延期舉辦有困難」。

例如用作東奧主新聞中心（MPC）及國際廣播中心（IBC）的東京國際展示場，正因為當初在徵用時就出現「國際展示場不足」的問題，就可以預想一旦1年或2年後要重新徵用的難度。

東京國際展示場通常須在一年半前預約，目前已開始預約2021年8月場地；光是樓地板約11萬5000平方公尺的面積，就不容易尋找替代場地。

再者，用來舉辦奧運擊劍、角力及帕運等共7個競賽項目的千葉幕張展覽館，也是相當受到廠商歡迎的展示場地，必須從一年前開始預約，一旦延期要協調相關賽事也有困難。

位於東京都晴海地區的選手村，總計有23棟約5600戶，預計東奧結束後就要整建出售，2023年3月讓住戶入住，目前已在販售部分戶數，一旦延期將影響後續交屋。

另外，日本職棒與職業足球所使用的場館，一旦東奧延期，勢必得重新協調雙方賽事使用時間。

▲奧運聖火抵達日本。（圖／達志影像／美聯社）



東奧延期 已獲參賽資格選手恐受影響

參賽選手選拔要不要重新舉行也是延期會產生的問題。有體育協會相關人士就說，「頂尖選手的狀態在東奧延期後會不會有所變化，也是一個疑問」。

運動選手面對年齡及身體狀況等諸多因素，持續針對奧運賽會進行調整，其中像是柔道及競速游泳等賽事，為確保有充分時間備戰奧運，有些體育協會導入「早期內定制度」，提前決定人選迎戰奧運。

為迎接4年一度的奧運，持續調整身心狀況的選手，並無法簡單地改變眼前的目標。

另外，也有像是田徑等必須在一定期間達成參賽標準紀錄才能出賽的選手，一旦東奧延期，也必須重新考量出賽條件；一位體育協會相關人士說，「如果只延幾個月還說得過去，一旦要延期1年到2年，實際上可能就必須重新選拔參賽選手」。

有看法反對這種會讓已決定出賽選手努力付諸東流的作法，如果屆時因為延期舉辦讓已取得內定參賽權的選手，不得不重新選拔時，也可能造成某些選手訴諸國際體育仲裁法庭。