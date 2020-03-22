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全球吹降息風！定存族荷包大傷　專家教你3招自保

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲全球吹降息風，定存族利息荷包大傷，專家建議定存族勿慌，先利用3招自保。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

隨著全球新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，各國開始陸陸續續降息，美國連續降息兩次共計6碼（1.5個百分點）來到0%至0.25%的目標區間；央行也在上周四（19日）宣布降息1碼（0.25個百分點）。

定存族的荷包也大縮水，以各銀行的牌告利率來說，美元1年期定存利率跌破1%以下，大約僅剩下0.3%到0.7%左右，以存1萬美元來說，每年的利息只剩下70到30美元；而新台幣定儲也同樣遭殃，台銀、土銀皆宣布，明（23）日開始調降各天期的定儲、定存利率，以1年期定儲來說，利率僅剩下0.84%，以100萬元、整存整付來說，調降後一年的利息僅剩8432元。

請繼續往下閱讀...

專家表示，而這股降息風還未結束，歐洲的各國還有可能繼續降息，所以面對這波的降息風，銀行業者、專家有3種方式提供民眾參考。

一，利用保險：銀行業者表示，雖然因為金管會管制保險，所以儲蓄險有些乏人問津，不過隨著美國、台灣央行皆連降息，保險反而又成為市場追逐的焦點。

以利變型保單來說，保險業在4月可能會調降，以美元保單來說，利率可能會跌破3%、台幣可能會跌破2%，但是如果已經投保的民眾，可能會更慢反映。在理財上來說，保險還是相對高利的選擇，也成為較為保守的民眾相對可自保的標的、工具之一。

但是值得注意的是，由於保險前幾年解約保險公司都會收取高昂的費用，所以專家建議除非長期的閒置資金勿投資、且資產配置不要超過七成投資保險，還是要保留一定的現金流，以因應市場的變化。

▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲在全球降息之下，專家與銀行業者認為，保險還是保守投資人相對可自保的工具。（圖／pixabay）

二，定存合約轉為固定利率：即使美國、台灣央行都已紛紛降息，台灣財富管理顧問公司董事執行長陳宥綸建議，定存族可以將定存合約先轉換為固定利率避險，等到經濟反轉、各國開始升息時，再轉換為機動利率。此種作法在降息趨勢當中，對定存族來說，利息還可維持在相對高利的地方，不用擔心降息趨勢侵害自己的利息、也不會侵蝕到本金，等到利率上揚再轉換到較高利的機動利率時，還有機會賺取較高利息來填補轉換合約時所造成的利息損失。

三，可以考慮投資美元：以台銀的牌告利率來看，台幣兌美元仍在30元左右，顯示這一波外資雖然賣美元，但是仍未急於匯出，顯示美元仍算便宜。專家表示，可以考慮投資買元，等到美國經濟恢復動能、美元升值時還有機會賺到匯差。

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