南韓今起全面篩檢「歐洲入境旅客」！　14天隔離補助最高每人1萬

▲ 南韓仁川機場員工及旅客紛紛戴上口罩。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓2月底至3月初受到大規模群聚感染事件影響，新冠肺炎（COVID-19）病例激增，近來稍稍緩和，境外移入個案卻逐漸增加。歐洲疫情大爆發之下，南韓政府今（22日）起要求所有自歐洲入境的旅客接受新冠病毒篩檢，不分本國人或外國人。

入境旅客將依是否有症狀被指引到不同地點接受篩檢，有症狀者前往機場內檢疫站隔離空間；無症狀者則前往指定的臨時生活設施。結果呈陽性者根據病情輕重決定住院或前往收治輕症患者的生活治療中心；呈陰性的本國人或以長期滯留為目的的外國人需接受14天隔離，短期訪問的外國人則不需接受隔離，但14天內須接聽衛生當局的電話，說明健康狀況。

自歐洲入境者若被隔離，可領取政府提供的補助金。本國人若被隔離，單人戶可領45萬4900韓元（約新台幣1.1萬），2人戶可領77萬4700元（約新台幣1.9萬），3人戶可領100萬2400韓元（約新台幣2.4萬），4人戶可領123萬（約新台幣3萬）；外國人則同單人戶。上班族若因隔離需請特休假，1人最高可領13萬（約新台幣3136元）補助。

根據《韓聯社》，22日共有8512人搭機入境南韓，其中3個航班來自歐洲，約載有1千多人。若違反以上方針，不論國籍皆適用南韓法律處罰。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。