染疫症狀新發現　英國耳鼻喉科權威：可能「喪失嗅覺或味覺」！

▲英國倫敦的民眾也戴起口罩，防範新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國耳鼻喉科協會（ENT UK）研究來自南韓、中國與義大利的新冠肺炎案例發現，「喪失味覺或嗅覺」可能是感染病毒的症狀之一，先前被認為沒有出現咳嗽、發燒等典型跡象的「無症狀患者」也許因此被忽略，成為隱性的病毒傳播者，導致疫情迅速蔓延。

綜合《獨立報》、《天空新聞》報導，英國耳鼻喉科協會主席庫瑪（Nirmal Kumar）與英國鼻科學會（British Rhinological Society）主席霍普金斯（Claire Hopkins）發布聯合聲明表示，根據來自南韓、中國與義大利的病例，他們擁有「充足的證據」指出，新冠肺炎症狀可能包括喪失嗅覺或味覺。

醫師們認為，患者感染新冠病毒以後，也許沒有出現發燒、咳嗽等典型症狀，但卻喪失嗅覺或味覺，成為「隱性病毒攜帶者」。聲明中提到，英國、美國、法國和義大利北部「無嗅覺症（Anosmia）的獨立病例」數量突然上升，「這些患者可能是至今仍隱藏的部分病毒帶原者，導致新冠病毒迅速傳播。」

英國耳鼻喉科協會主席庫瑪解釋，「在年輕患者中，他們不會有咳嗽、發燒等明顯症狀，也許只是喪失嗅覺與味覺，代表病毒已經潛伏在鼻腔裡。」倫敦國王學院的臨床講師麥克德莫特（Nathalie MacDermott）也提到，感染往往發生在「鼻子或者喉嚨後側」，時常導致失去嗅覺與味覺。但她也強調，上述新症狀的研究在醫療界尚未廣泛展開。

聲明中也指出，喪失味覺或嗅覺並不符合現行的檢測與隔離標準，建議可以考慮將上述症狀當成「監測工具」，實施7天隔離，也許可以「減少無症狀但也沒有意識到需要自我隔離、繼續成為病毒媒介的人數。」

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