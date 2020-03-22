防疫用品急缺...員警欲罷工！　法國政府下訂2.5億個醫用口罩

▲ 法國口罩及防疫用品短缺。（圖／路透）



實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎在法國疫情加劇，確診人數目前已超過1.4萬人，562人死亡。由於口罩等防疫用品庫存嚴重不足，醫療人員及員警在執行前線作業時沒有口罩可以使用，引發不少怨言。對此，法國衛生部長維宏（Olivier Veran）21日回應，政府已經在國內外訂購2.5億個醫用口罩，希望可以減緩目前口罩缺乏的問題，接下來也會開會，討論如何改善其他防疫裝備不足的情況。

綜合外媒報導，受到口罩嚴重短缺影響，員警執行任務時因沒有口罩可以使用，病毒傳染風險增加，這引起了警察工會Le syndicat policier Aliance的不滿，更撂下狠話「如果還是沒有防疫用品，就行使『撤退權』不出勤。」

面對當前狀況，維宏21日在新聞發佈會上說明，「我想告訴法國人民，尤其是醫療人員及相關專業人員，我能夠理解他們的期望，還有憤怒的情緒。政府目前已經向法國與國外的供應商下訂2.5億個口罩，同時承諾會針對疑似病例做更多檢測。」





▲ 第一線的員警及醫療人員因執勤時缺乏口罩使用，而感到不滿 。（圖／路透）

維宏也指出，政府稍後會對防疫裝備不足的情況進行討論、檢視，「我們適時吸取了教訓，透過這次經驗了解到，我們的國家在面對威脅時，應該做好因應的準備。另外我也想提醒大家，這是我們一世紀以來，首次遭遇公共衛生危機。」

法國部分紡織廠現在已經暫停其他所有產品的生產作業，轉為全力生產口罩，雖然有些工廠所生產的口罩並不符合醫療口罩標準。不過一名醫院負責認為，即便口罩不合格，也好過於完全沒有口罩。

另外，法國精品業LVMH集團和法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）等公司，最近也參與了口罩採購的工作。LVMH21日透露，他們將訂購4000萬個口罩。

據了解，法國在2013年遭遇H1N1新型流感危機期間，受到民眾對增加口罩存貨成本的強烈抗議後，就決定減少戰略儲備中的口罩數量。

▼ 法國衛生部長維宏。（圖／路透）