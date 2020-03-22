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新加坡宣布「鎖國」！　明起全面禁止外國短期客入境過境

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▲▼ 新加坡樟宜機場。（圖／路透）

▲一名男子戴著口罩來到新加坡樟宜機場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡22日發布最新旅行禁令，自23日深夜11時59分起，所有外國短期旅客不再獲准入境或過境，因為當局認定，新冠肺炎（COVID-19）境外移入風險增加。至於持有工作簽證的外籍勞工及其家屬，只有從事醫療、交通等基本產業部門的人獲准入境。

綜合新加坡媒體海峽時報、亞洲新聞台報導，新加坡在過去3天新增19起個案，其中達80%病例為境外移入，多數為新加坡居民及自海外歸國的長期簽證持有者。根據衛生部門的說法，新加坡收緊邊境政策的一大主因，是為了節省醫療資源，把重點放在新加坡國人身上。

新加坡22日發布的最新旅遊禁令規定，自23日深夜11時59分起，所有短期旅客不再獲准入境或過境，所有獲准入境的新加坡籍人士、永久居民、長期簽證持有者在入境後，都會收到「待在家中14天」的通知，要求這些人在任何時候都不得出門。

至於經常往來馬來西亞與新加坡的工作者，根據新加坡-馬來西亞特別工作委員會的說法，持有工作許可證的馬來西亞籍人士在這段期間可以繼續在新加坡工作，且會有適當的住宿安排，但相關細節仍在討論當中。

事實上，此一最新措施是在新加坡出現首起死亡個案的隔日所發布。新加坡21日通報2例新冠肺炎死亡個案，包括一名有高血壓、心臟病史的75歲新加坡婦女（案90）及一名有心臟病史的64歲印尼籍男子（案212）。

截至21日，新加坡總感染人數攀升至432人，包括39例自澳洲、歐洲、北美、亞洲其他地區的境外移入個案。

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