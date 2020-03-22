東京直擊／救護車頻繁出動「讓人心慌」　旅日台人談疫情：連衛生棉都搶

記者任以芳／台北──東京連線報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延全球，有日媒指出，東京在疫情頂峰時，可能一天內出現超過2萬名需要住院醫治的確診患者。對於當地防疫現況，在東京工作的葉小姐向《ETtoday新聞雲》表示，「感覺住家附近的救護車最近經常出動，一小時內出勤三、四次，讓人覺得有些緊張」。另一名旅居日本十多年的陳小姐則提到，日本不只有「衛生紙之亂」，連衛生棉都搶光光。

▲疫情後，葉小姐家附近救護車，疫情後，每隔一段時間出動次數突然增加。（圖／旅日台灣人葉小姐提供）

救護車急出動「人心緊張」

接受《ETtoday新聞雲》訪問葉小姐，在東京工作十多年，住家正好在東京警察醫院附近。她說，「疫情爆發前，很少去理會救護車聲音，疫情爆發後，感覺住家救護車出班次數變多。」就在接受訪問當天早上，小葉說，「已經聽到三次警鳴聲。」雖然不知道救護車出勤目的，光聽到聲音，還是感覺有些緊張。

直到晚上，救護車又回復平靜，葉小姐說，也許是櫻花季開始了，加上周末假日，白天賞花人較多，救護車才會密集出動，不見得跟疫情有關，難免還是讓人有不安的聯想。

▲正值櫻花季，旅客量少一大半，剩下當地人勇敢戴口罩賞花。（圖／旅日台灣人葉小姐提供）

日本「佛系防疫」戴口罩賞花

以往日本櫻花盛開，各地都會湧進本地或外地觀光客，不過，今年人潮少了非常多。葉小姐提供的中野四季公園，正好是花季期，公園人潮明顯少了一大半，部分的民眾戴上口罩，悠閒在草地休息，附近啤酒餐車停開，消費人潮十分冷清。

▼公園附近賣啤酒行動小舖全部暫時停業。（圖／旅日台灣人葉小姐提供）

▲東京人無畏疫情，相約公園練瑜珈，大部分的人有戴上口罩。（圖／旅日台灣人葉小姐提供）

▲東京都中野的商店街，疫情爆發後，民眾照樣逛街，大約6、7成的人戴口罩。（圖／旅日台灣人葉小姐提供）

疫情告急期間，勇敢的東京人依然外出。東京都中野的商店街，每逢假日人擠人，疫情爆發後，還是有民眾逛街，大概六、七成的人戴口罩。另外，公園空地還有人集體運動，葉小姐現場直擊，有八個人相約打坐、練瑜珈，雖然距離有拉開，不是每個人都有戴上口罩。

▲ 旅日台灣人陳小姐在東京，買不到衛生紙，衛生棉也掃光。（圖／旅日台灣人陳小姐提供）

民生物資「衛生棉也搶光」

另一名接受《ETtoday新聞雲》訪問陳小姐，旅居東京十年，她也分享自己近日抗疫生活。她說，約莫一周前開始，我發現貨架上衛生棉全部掃光，跑了另一家店也是一樣情況。」就連嬰兒尿布也通通掃光光，讓陳小姐相當傻眼。

另外，日本衛生紙之亂持續進行，陳小姐住在東京郊區，衛生紙非常難買到！她說，住家附近天天有人在藥妝店門口排隊，好心一點業者，會貼公告，預告明日是否有貨。大部分業者都不會通知，陳小姐說，「根本是排心酸，有可能早起去排隊撲空。」

▼ ▲旅日台灣人陳小姐在東京，排隊衛生紙要碰運氣。（圖／旅日台灣人陳小姐提供）

▼ 日本部分業者貼公告，預告明天是否有貨，避免消費者白跑一趟。（圖／旅日台灣人陳小姐提供）

▲日本部分藥妝店採取一人限購一袋衛生紙。（圖／旅日台灣人葉小姐提供）

不過，住在中野區的葉小姐，運氣好一點，住家附近的驚安的殿堂唐吉軻德藥妝店，推出限購規則「一組客人只能買一個。」通常只要早上一開店，馬上被搶光。

▲日本政府嚴抓網售口罩哄抬價格。（圖／旅日台灣人陳小姐提供）

花崗岩、納豆「防疫花招百出」



陳小姐說，日本抗疫真的很佛系！「大部分日本人都很樂觀，認為夏天到了疫情會散去。」唯一好現象是，大家比較願意戴上口罩，可是口罩價格卻是翻倍漲。

她發現，日本某網站30片陸製口罩，原本400多元（單位：日幣，同下），疫情爆發後，漲價到900到1500元，看似漲幅不高，運費要2萬塊，將近5400台幣，貴得嚇人。日本政府也開始嚴抓不肖業者。

▲日本抗疫奇景，號稱花崗岩石也可防疫， 旅日台灣人陳小姐也覺得有趣。（圖／旅日台灣人陳小姐提供）

另外，日本人推出不少抗疫神器。陳小姐發現，「有人鼓吹吃納豆抗病毒，還能理解。花崗岩也可以防病毒，就有點扯，還真的有人下單訂購。」

《日本經濟新聞》最新報導，厚生勞動省以已經通知各都道府縣，要求討論建設疫情專用醫院，或開設專屬病房。因為厚生勞動省推算，若不及時採取防疫措施，東京可能在疫情頂峰時，一天內出現超過2萬名需要住院醫治的確診患者，其中包括700名重症患者，如何在奧運前控制疫情，考驗日本政府佛系防疫。