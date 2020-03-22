鐵娘子沒在怕！梅克爾「沒戴口罩」超市大採購...電視演說獲過半民眾好評





▲ 梅克爾透過電視演說喊話，獲得53%民眾支持。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，其中德國目前確診病例已經來到超過2.2萬例，84人死亡。面對疫情加劇，總理梅克爾（Angela Merkel）18日透過電視演說中透露，「這是德國自二戰後，所面臨最大挑戰」，並呼籲民眾待在家中，減少外出社交。不過儘管形勢嚴峻，有鐵娘子之稱的梅克爾也維持一貫「凡事身體力行」的作風，21日仍然不戴口罩，到超市購買生活用品。

據德國RTL電視台報導，梅克爾21日穿著出席電視演講時的同一套深色服裝，沒有配戴口罩或任何防疫裝備，就這樣出現在自己經常光顧的一間柏林HIT超市。從媒體拍攝的畫面可以看見，梅克爾在購物車中陸續放進1小包衛生紙、4瓶葡萄酒以及幾瓶沐浴乳，然後就推著購物車至櫃台結帳，隨後將這些生活用品放出自備的購物袋中。

Vean a Angela Merkel la mujer más poderosa del mundo, haciendo su mercado solita, sin escoltas. Ejemplo a seguir por muchos mandatarios del mundo. pic.twitter.com/AIFZAl0zT9 — Radio Caracas Radio (@RCR750) March 21, 2020

▲ 梅克爾身穿電視演講同一套服裝，未配戴口罩，到超市購物。（圖／翻攝自Radio Caracas Radio推特）

據悉，梅克爾日前在電視演說中向民眾喊話，「這場大流行病已在全球引發空前的和平時期封鎖，也是德國自二戰以來，所面對最為嚴苛、需要大家團結的挑戰。」，引起了全國人民的熱切關注與支持。研究單位Civey最新問卷調查就顯示，多達53.9%的民眾認為梅克爾這次疫情的處理「完全應對合宜適切」，17.5%認為「應對算是好壞各半」，27.4%民眾則認為「應對不合適」。同時，德國媒體也認同梅克爾「透過電視談話向民眾傳遞資訊」之舉，是絕對正確而且必要的。

另外，受疫情影響，德國面積最大的巴伐利亞州（Bavaria），從21日起限制民眾外出，除非像是上班、採購民生用品、食品、求診、探望伴侶等必要動機，否則禁止出門。若要外出運動，僅限1人或與家人、同居人結伴，一旦違規將會面臨罰款。