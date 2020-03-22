謝金河讚他30年來難得好官　沈榮津是「不停進化的2.0版經長」

▲經濟部長沈榮津從基層磨練上來，是財信傳媒董事長謝金河眼中「不停進化的2.0版經濟部沈榮津部長」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部組建口罩國家隊為防疫付出，財信傳媒董事長謝金河今（22）日在臉書表示，聲浪最高的官員除了衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌，還有已近70歲高齡的經濟部長沈榮津，他行事穩健，待人熱誠，是「不停進化的2.0版經濟部沈榮津部長」，也是他觀察三十多年來，從前部長趙耀東後，難得見到的好官。以下是謝金河臉書全文：

不停進化的2.0版經濟部沈榮津部長

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台灣有一段很長的歲月，我們罵官員如駡狗，幾乎到了官不僚生的狀態，很多有才華的人都不想進入公部門當官。但這次台灣抗疫表現得到民眾很高的評價，尤其是陳時中部長，他的沈著，穩健，眼光精準，實事求是，得到大家高度的肯定，也逐漸扭轉大家對政府官員的刻板印象。

這次蘇貞昌領導的內閣是近20年來聲望最高的一次，特別是他要大家不要搶衞生紙，他告訴大家，我們只有一粒「卡臣」，這次大家搶購物資，蘇院長要大家努力買，逆向操作，而且把所有供應商都聯結在一起，這些創意都得到民眾好評。

這當中，有一位部長，他卯足一生的力量，努力奔走付出，從農曆大家在過年的時候，他召集口罩生產商，又聯絡工具機業者，以快速部隊的作戰方式，成立口罩國家隊，為台灣的口罩供應舖出了一條令人驚嘆的大道。這次他在民眾搶購物資中，又以網路直播的方式，他找來所有供應商，也把產能告訴大家，業者現身說法⋯⋯這位部長是1951年生，今年已接近70高齡的經濟部長沈榮津。

沈部長是台北工專電機工程科的畢業生，從工業局基層做起，從1993年的科長，到2014年當到工業局長，他在經濟部從基層做起，一步一腳印，到了2015年升常次，小英當選後升政次，後來在全台大停電，李世光辭職後，沈榮津終於當上部長，一開始，大家都以為這只是過渡，沒想到沈部長愈做愈好，現在肯定他的人也愈來愈多。

經濟部管轄範圍很廣，一般空降的人很容易陣亡，沈部長從基層磨練上來，在工業局的時代，他也考上台北科技大學商業自動化與管理研究所，拿到碩士學位。主掌經濟部後，沈部長發揮高度執行力，長官交付的任務，他一定使命必達。

這兩年，他逐漸熟悉網路直播，從生澀到熟練，他也勤於與產業溝通，從爭取台商回流，成立服務台商的事務所，用心用力解決五缺問題，到這次口罩國家隊，及解決民眾囤積物資。一個七十歲的老歐吉桑，為台灣盡心盡力，連小英總統也對他讃不絕口，沈部長行事穩健，待人熱誠，這是我觀察經濟部長卅幾年，從趙耀東部長後，難得見到的好官！