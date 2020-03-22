資源短缺！歐洲醫護人員穿「垃圾袋」當防護衣　死者還沒空間安放

▲醫護人員用盡全力治癒病患。（圖／路透社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴張，歐洲國家的確診數也持續飆增，不少醫護人員為了治療患者，都要穿上防護衣。不過正因為病患太多，所以一次性的防護衣消耗量很大，在西班牙的一些醫院中，這些醫師、護理師只能用膠帶把垃圾袋黏在自己身上，以保護自己。

據《彭博社》（Bloomberg）報導，義大利的疫情還在持續擴張，而同為歐洲國家的西班牙自以情爆發以來，死亡人數也創新高。兩國的醫療資源嚴重不足，不只是病房、呼吸器不夠，就連保護醫護人員的防護衣也短缺，只能穿著垃圾袋稍微保護自己，然而還是有不少醫師、護理師都不幸染病。

Txagorritxu醫院中52歲的護理師薩曼莎.岡薩雷斯（Samantha Gonzalez）表示，他們所戴的護目鏡品質不佳，所以幾乎看不到病患，只能透過觸摸的方式來觀察、治療確診患者，「這不再是第一的世界，而是場戰爭」。

▲新冠肺炎的嚴重疫情在歐洲國家迅速擴張。（圖／路透）

Txagorritxu醫院在不到一個月前，平均每晚都會有15人染病，薩曼莎.岡薩雷斯透露， 一開始會在病患身上特別做標記，但卻引來人們不安，因此曾被阻止，不過「現在沒關係，因為反正每個人都很害怕」。

因為患者數量太過龐大，不只醫療資源不足，甚至連安放死者的空間也找不太到。歐洲許多國家現在已經關閉了學校、酒吧、餐館，希望能減少疾病的蔓延，也減輕醫療保健系統的壓力。

羅馬國家衛生主管部門羅馬高級衛生研究所傳染病部門負責人喬瓦尼.雷扎（Giovanni Rezza）表示，義大利當局沒有料想到新冠病毒傳播速度竟如此快速，現在只能全國封鎖，但「封鎖只是在延遲疫情的傳播，我們預計未來還會有新的爆發」。