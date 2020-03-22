川普再推「瘧疾藥抗疫」：人們快死了，行動要快！

實習記者陳妙津／綜合報導

美國總統川普21日發出貼文，表示染病的人們都快死了，疾呼「行動要快」，希望神保佑大家，並再度宣揚若將羥氯奎寧（hydroxychloroquine）與抗黴漿菌藥物日舒（Azithromycin） 合在一起，有望改善新冠肺炎疫情，感謝美國食品暨藥物管理局（FDA）為藥品立即投入使用付出努力。

據《福斯新聞》、《紐約時報》、《彭博》報導，周五的疫情簡報會中，川普再度熱情洋溢地宣揚，專治瘧疾、狼瘡及風濕病的氯奎寧（Chloroquine）與羥氯奎寧（hydroxychloroquine）將對新冠疫情帶來奇效。但目前僅有少數案例證明這兩種藥物對冠狀病毒有效果，拉哥斯還曾發生2起因奎寧而中毒案例，因此這兩種藥物尚未獲得美國政府官方許可使用於冠狀病毒。

▲美國總統川普召開新冠肺炎（COVID-19）疫情記者會。（圖／路透，下同）



不少美國學者抨擊川普大力吹捧奎寧十分不妥，如美國國家過敏與傳染病研究院（NationalInstitute of Allergy and Infectious Diseases）院長佛奇（Anthony Fauci）便曾直接表態，「在沒有經過對照臨床試驗的情況下，奎寧不能用以預防冠狀病毒」。哈曼頓特殊外科醫院的洛克辛博士則擔心這將會使奎寧短缺，讓有需要的患者無法獲得妥善治療，「風濕病學家對這種藥物的炒作感到憤怒，每隔幾分鐘就會有許多想獲得奎寧的患者致電到醫院，簡直供不應求。」

不過川普21日仍再度發出貼文，宣揚「奎寧+日舒」療法的優點，感謝美國食品暨藥物管理局（FDA）將與國內製藥廠商擴大生產，並加速臨床試驗，好將抗瘧藥物用以治療新冠肺炎，還引用研究指羥氯奎寧的療效比日舒更好，最後聳動寫下，「人們快死了，動作要快，願上帝保佑大家」。