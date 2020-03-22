重擊防疫士氣！張上淳兒出國滑雪「發FB炫一波」　醫怒爆料：檢疫了嗎？

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▲衛福部上月以防疫為由，宣布醫事人員禁止出國，除非申請核准。出國示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者陳涵茵攝）

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心2月23日宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國，但專家諮詢小組召集人張上淳卻被爆料，兒子3月4日飛國外。有醫師看不下去，22日凌晨爆料，指張兒身為台大醫院醫生，出國竟是去滑雪，還高調在臉書上貼文，「這件事情非常嚴重打擊醫護的士氣」。

胸腔科醫師在PTT爆料，表示張上淳兒子出國的行徑，已經嚴重打擊到醫護人員的士氣。他質疑，張P（張上淳教授）的兒子在全台最好的台大醫院內科工作，身為住院醫師卻不懂得權衡輕重，「出國還滑雪很開心放FB爽翻一波？你回來居家檢疫了嗎？幫你cover的同儕有沒有靠北的要死？」

他說，政府早在2月23日禁全體醫護出國，2月25日修正成分不同等級的地區限制，不過對這行業的人來說根本沒差別，「從那時候開始管你去的地方是幾級，假單寫出國在各大醫學中心基本上都不太會過啦！」這種氛圍下，醫護都只能在法源不清楚的情況下默默取消行程，損失只能自己吞，「補償根本還沒下來，況且同行家人的也沒有補啊！沒關係，張P帶頭說要超前部署，結果我們OK，你出國？」

▲新北市中和區瓦瑤里里長林綺芳帶里民遊歐洲，在大批民眾的罵聲中開記者會道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

胸腔科醫師爆，張兒就是在3月4日出國，行程中還有滑雪，讓醫護好生羨慕，「我們只能每天滑檢體棒啦」！之所以會出來爆料，就是忍無可忍，「張P昨天把深藏多日的NTU大P嘴臉展露無遺，一句沒有違法，好熟悉的嘴臉，就像過去的那句：依法行政，謝謝指教。」

《中國時報》報導，有消息來源提供張兒臉書，指他出國赴美看NBA球賽，高調在機場、球場打卡，同時批評指揮中心限制出國命令違反《憲法》，「我並沒有違法，更沒有違反這個『愚蠢』的命令。」

本站新聞〈2名「醫師兒子」被爆3月出國！〉報導，3月20日記者會上有媒體提問，張上淳的2個醫師兒子分別在3月4日和14日出國。張當時說，3月14日的行程已取消，「4號出國的這位，是當時根據醫事司開會討論，有旅遊警示的不行去，沒有旅遊警示的還可以出去的。」並無違反規定。

▼張上淳日前澄清兒子出國並無違反規定。（圖／記者李毓康攝）