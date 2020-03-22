澳總理喊「取消非必要旅行」！　南澳省24日起「封省」強制自我隔離14天

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲新冠肺炎（COVID-19）確診現已衝破1100例，奪走至少7條人命。總理莫里森（Scott Morrison）22日呼籲取消所有不必要的旅行，同時宣布660億澳幣的第二輪經濟刺激措施，期盼藉此能讓企業躲過破產危機，讓人們保住工作。此外，維多利亞省將自24日起停課，南澳省同日下午4時起將關閉邊界，所有入境者必須接受14天自我隔離。

綜合路透、9 NEWS等外媒報導，澳洲海灘近日湧現群聚戲水的人潮，無視保持社交距離等禁令，且人數超過戶外集會人數500人的上限，讓當局決定全面關閉邦迪海灘（Bondi Beach）等所有海灘，降低群聚感染風險。

「你們必須保持『健康的距離』」，莫里森表示，邦迪海灘如今的狀況，是社會大眾要嚴肅看待政府禁令的警告，且在遵守規則方面要有「常識」（common sense），「如果澳洲人不能做到這一點，那麼就是在拒絕政府拯救生命與生計的最重要武器，各省、各地區將不得不採取更嚴厲的應對措施。」

▲邦迪海灘20日湧現大批戲水人潮。（圖／路透）

據了解，針對更進一步的應對措施，有關單位將於22日稍晚進行討論。根據7 NEWS取得的消息，維多利亞省將自24日起開始停課，若屆時未與聯邦政府達成共識，該州將單獨實施此一政策；除此之外，該省也將推動全面關閉所有非必要活動，範圍涵蓋酒吧、俱樂部及其他非必要公共場所。

新南威爾斯省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）透露，「今晚我將通知國家內閣，新南威爾斯省將進一步全面關閉非必要服務，將於未來48小時內生效，但超市、加油站、藥局、便利商店、貨運物流等將持續開放。」

南澳省長馬歇爾（Steven Marshall）則透露，南澳24日當地下午4時起將關閉邊界，強制所有進入南澳省的人自我隔離14天，且必須簽署一份關於自我隔離的聲明書，提供住址給警方，只有貨運運輸業者例外。

為了控制疫情，莫里森呼籲，所有不必要的旅行都應該取消，尤其是長距離或是跨省的旅行。此外，他也在同場記者會上宣布第二輪經濟刺激措施，規模達660億澳幣。

報導指出，澳洲政府現已投入1890億澳幣的經濟刺激措施，包括上周的176億澳幣救助計畫、澳洲央行挹注900億澳幣至銀行體系的計畫、政府給予中小型放款機構150億澳幣貸款支援，以及今日宣布的660億金援計畫。在新一波的金援計畫中，符合條件的中小企業可獲得最高10萬澳幣貸款，求職補貼翻倍。