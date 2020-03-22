找發票囉！11、12月千萬大獎發票5張還未兌領　花35元買零食就中千萬元

▲統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

統一發票1、2月期即將在週三（25日）開獎，民眾又可以享受兌獎的樂趣！但是別忘了喔！108年11、12月期統一發票1,000萬元特別號中獎「59647042」中獎張數共計有13張，其中有5張尚未兌領，其中花35元在7-11(統一超商）學屋門市買零食，就中千萬大獎的幸運兒，也尚未兌領。

財政部表示，去年11、12月期的中獎統一發票兌獎時間是只到5月5日，所以還未兌獎的民眾，記得要去兌領。

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根據財政部所公布的資料顯示，千萬特別獎還未兌領有5張發票，台北市有1張，為台北市大安區的遠傳電信開出，消費者儲值300元點數儲值費。

新北市也有1張，則是在新北市土城區的台塑延吉加油站，加79元的汽油。桃園市則有1張，在桃園市中壢區的7-11學屋門市購買35元手摘果物就中了大獎。

台南市的1張同樣在7-11消費，在台中市南屯區黎明東門市購買照燒雞糖心蛋三明治與熱拿鐵，花費119元。

高雄市1張，則是在高雄鳥松區高雄長庚醫院的摩斯漢堡買熱抹茶拿鐵80元，就中的千萬統一發票大獎。

▲108年11、12月統一發票未兌領清冊。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

另外，108年11、12月期200萬元特獎中獎號碼為「01260528」，中獎張數共計18張，有10張尚未兌領。

根據財政部的未領清冊顯示，台北市有2張，其中一張是台北市大安區的優勢領航科技開出，消費者花400元儲值「Ｇ妹遊戲」；另一張則是App Store首次開出的大獎，消費者在iTunes購買數位影音150元。基隆市也有1張，則是在基隆市七堵區的OK便利商店永富店裡，購買樂事九州岩燒海苔，花費30元。

新北市也有2張，一張則是在新北市淡水區7-11金沙門市購買菸品以及打火機，總花費為120元；另一張則是新北市中和區的在美聯社中和民利店購買台啤，花費共計154元。

宜蘭縣則也有1張，則是在宜蘭縣宜蘭市的中油廣進加油站洗車，花費70元；以及新竹縣也有1張，則是在新竹縣新埔鎮的7-11新普門市購買報紙和食品等，花費160元。台南市有1張，為在台南市新營區的全家新營車站店購買大口法式奶油起司雞排飯糰以及巧克力牛奶，花費59元。

高雄市則有2張，分別是在高雄鳥松區的成望金香鋪購買金紙1680元；以及高雄三民區的生力美食購買麵包花了252元。財政部表示，去年的11、12月中獎的統一發票兌領只到5月，所以民眾要記得去兌領，以免與財神爺擦身而過。

▼108年11、12月統一發票未兌領清冊。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）