北韓濃妝妹高唱「洗手兒歌」教抗疫！　網抖：想起方艙醫院真神奇

實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情延燒，不少國家也推出抗疫宣導影片教導大家防範病。而北韓也新推出一支洗手歌影片，教學童洗手抗疫，不過影片中的女童畫著大濃妝，配上誇張的肢體動作讓不少網友都直呼「好邪氣」，也有人聯想起大陸日前推出的「方艙醫院真神奇」影片，表示宛如一對「金童玉女組合」。

▲朝鮮官方推出的洗手歌教學童洗手抗疫。（圖／翻攝自朝鮮經貿文化情報）



《朝鮮經貿文化情報DPRK》21日分享一支朝鮮官方推出教學童洗手的洗手歌引發網友熱議，僅15小時便吸引近百人分享。只見影片中的小女孩身著紅洋裝，梳著兩個環形辮子，塗滿粉底的臉上掛著端莊微笑，一邊以誇張肢體動作跳著融合洗手姿勢的舞蹈，一邊高聲唱著洗手歌，「用肥皂洗白白，我們一起把手洗乾淨吧，嘭嘭嘭，肥皂泡泡戳破了，用肥皂把手洗得白白吧，髒了吧唧的手，要吃東西的手，用肥皂洗白白。」

詭異的妝容、誇張舞蹈搭配僵硬微笑，讓不少網友看了紛紛傻眼表示，「心疼這孩子，要做這種不自然的表演」、「好邪氣」、「好像7年級小時候穿的，現在都沒這樣穿了。」，也有人聯想起大陸日前推出歌頌方艙醫院的「方艙醫院真神奇」一曲，「金童玉女終於湊一對」、「比方艙醫院真神奇來得真實有用」、「徹底完勝天朝」、「果然世界上最幸福的国家，我國第一，朝鲜第二。」