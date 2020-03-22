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全球醫師忙警告：年輕人染病同樣危險！　義大利5成重症患者非老人

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▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

▲ 義大利新冠肺炎死亡率高。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）對高齡或有慢性病史者具有致命危險性，但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前表示，年輕人面對這種病毒並非無敵。災情僅次中國的義大利當地醫師也警告，別誤以為年輕人不會像老年人一樣遭受新冠肺炎帶來的痛苦。

重災區倫巴底加護病房主任佩森蒂（Antonio Pesenti）透露，許多年輕人因感染新冠肺炎住院，「加護病房的重症病人中，有50%年齡超過65歲，代表其他50%患者都是65歲以下。裡面有很多20或30多歲的病人，病情和老人一樣嚴重。」根據他的經驗，兩者間唯一的區別是，年輕人通常更為健康，所以活得更久。

外媒指出，義大利死亡率居高不下的部分原因是老年人口眾多，但老年人更可能因新冠肺炎而死不代表年輕人不會病重或不容易感染。截至當地時間21日為止，義大利將近2.8萬名確診者中有1/4年齡介於19至50歲。

美國疾病管制與預防中心（CDC）則發現，該國首批2500名確診者中，705例年齡介於20至44歲間，且超過15%需要住院治療，4%最終需要重症監護。美國新冠肺炎工作小組成員表示，她擔心千禧一代可能出現更多病例。

英國截至目前的死亡案例大多超過60歲，60歲以下死亡個案都有潛在健康問題。但英國未公布整體確診個案年齡分布，意即60歲以下確診者可能比想像中高上許多。首席醫療官惠第（Chris Whitty）19日則表示，所有年齡層的大多數人都能治癒，但年輕人不該認為自己不會受到影響，因為全球的確有年輕人得接受重症監護，病情嚴重。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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