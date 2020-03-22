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全球近10億人禁足防疫！美國1/4居民關在家…國會急推1.4兆救經濟

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▲美國,加州,洛杉磯,禁足,新冠肺炎,封鎖,武漢肺炎。（圖／路透）

▲全球將近10億人受到禁足令影響。圖為美國加州洛杉磯的情況。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，全球35國、近10億人口被政府要求待在家裡，避免非必要的外出活動，如果真的必須踏出家門，也需保持6英尺（大約1.8公尺）的社會距離，避免疫情傳播。美國已有5州下達「禁足令」，影響8500萬人，也就是全國1/4人口，對於經濟造成嚴重影響，國會議員也迅速達成協議，挹注1兆美元經濟紓困，預計23日進行投票。

新冠肺炎全球確診數超過30萬，逾1.3萬人死亡。根據《法新社》統計數據，全球35國發布禁足令，大約9億人口被要求待在家中，其中包括6億人是受到強制封鎖令的限制。

▲美國,加州,洛杉磯,禁足,新冠肺炎,封鎖,武漢肺炎。（圖／路透）

▲美國目前5州下達禁足令，影響全國1/3人口。圖為加州洛杉磯110高速公路的情況。（圖／路透）

綜合《路透社》、《衛報》報導，美國加州、紐約州、伊利諾州、康乃狄克州、紐澤西州先後在19日、20日下達禁足令，上述5州、大約8500萬人被要求待在家中，非必要情況不可外出，如果真的必須出門，也需與他人保持6英尺安全距離。也就是說，全美約3.27億人之中，高達1/4人口受影響。

美國1/4人口受到禁足令限制，對於經濟造成嚴重破壞，外界估計可能導致數百萬人失業。共和、民主兩黨的國會領導人表示，他們即將達成協議，推出一項價值1.4兆美元的刺激法案，支援、紓解經濟難關。參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）預計，23日將會對此展開投票。

▲美國,加州,洛杉磯,禁足,新冠肺炎,封鎖,武漢肺炎。（圖／路透）

▲美國檢測普遍，病例數被預期大幅成長。圖為洛杉磯實施禁足令以後街上冷清的畫面。（圖／路透）

與此同時，美國許多州政府也發布災害宣告（Disaster Declarations），要求聯邦緊急事務管理署（FEMA）的援助資源，包括派遣軍人、工作人員進行防疫工作，設立新冠肺炎篩檢中心，消毒公共場所與設施，發放口罩、手套與手術服等醫療用品。

美國目前累計22,019例、281死，白宮表示已將更多醫療設備與篩檢工具送往各地，而隨著檢測變得更加普遍，確診病例數字可能大幅上升。美國首席傳染疾病權威學者弗契（Anthony Fauci）呼籲國民延後不必要的手術，騰出病床，將資源集中防疫。

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