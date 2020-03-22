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美聯邦監獄爆「首起囚犯確診病例」！　紐約監獄已38例料再攀升

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▲▼ 美國布魯克林大都會看守所（MDC BROOKLYN）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國布魯克林大都會看守所。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約市一所聯邦監獄囚犯感染新冠肺炎（COVID-19），成為聯邦監獄系統首名確診囚犯。美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）證實，一名剛被關進布魯克林大都會看守所的（MDC Brooklyn）的囚犯19日表示胸痛，送往當地醫院接受病毒篩檢，20日返回獄中隔離，21日確認檢測結果呈陽性。

根據《美聯社》，聯邦監獄管理局說明，這名確診囚犯獨自接受隔離，與其他囚犯分開，但獄醫和精神科人員經常前往探視。官員表示，監獄工作人員將持續觀察這名囚犯，正努力追蹤接觸者、對受影響地區展開消毒，也要求曾與他共用房間的囚犯及曾與他接觸的工作人員接受隔離。

衛生當局長年來持續警告，與陌生囚犯共用小房間、廁所距離床只有幾英尺的環境都讓監獄成為理想的病毒溫床。隨著聯邦監獄出現首起各案，各地監獄也加強預防措施，避免群聚感染。

聯邦監獄管理局已經下令全美122所聯邦監獄暫停開放探監，部分法律探訪例外。目前所有工作人員進入前都需測量體溫，並回答一系列感染風險問題。囚犯可自由在牢房內走動或使用公共區域，也可待在牢房內自我隔離。當局不會強制隔離有風險的囚犯，因為人數太多，無法讓他們每人一間房。

此前聯邦監獄傳出的2起病例皆為工作人員，分別為新罕布什爾州柏林（Berlin）中度安全管理聯邦監獄一名管理人員，以及德州大草原城（Grand Prairie）聯邦監獄管理局行政設施一名員工。

《衛報》報導，紐約市矯正委員會（Board of Correction）21日透露，該市有多所監獄淪陷，包括以環境惡劣出名的賴克斯島（Rikers Island）監獄。截至目前共38人確診感染，分別為12名矯正部門職員、5名健康服務人員及21名囚犯。根據委員會寫給刑事司法部門的信函，至少還有58人正在流行病及檢疫部門接受觀察。

委員會臨時主席謝爾曼（Jacqueline Sherman）指出，已經確診的38人近幾周的足跡可能遍布附近住宅區或公共場所，並與監獄其他囚犯及工作人員密切接觸，預計感染人數將急遽上升。

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