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紐約逾半患者是年輕人、重症患者快飽和！醫療體系逼近臨界點

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▲美國,紐約,新冠肺炎,檢測,艾姆赫斯特,Elmhurst,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約州成為新冠肺炎重災區。圖為紐約艾姆赫斯特（Elmhurst）的醫護人員。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國新冠肺炎疫情擴散，紐約州狀況最為嚴峻，全境10,365例確診，成為國內第一個感染人數破萬的州份。隨著病例數攀升，症狀輕微者待在家中，癌症或其他創傷者延遲治療，但醫院仍是人滿為患，且年輕族群數量驚人。與此同時，許多醫護人員卻無法獲得充足防護設備，頻傳確診。紐約市聯合教師聯盟（United Federation of Teachers）副主席古德曼（Anne Goldman）負責醫療界業務，她說，「這是一個臨界點。我們的重症患者已經差不多飽和了。」

大紐約地區醫院面臨危機，許多醫院人滿為患，床位與醫療資源緊繃。醫護人員所能獲得的口罩、防護衣等設備不足，頻傳確診。

根據《彭博社》報導，一間醫院員工收到電子郵件表示，院內出現嚴重呼吸道症狀的病患在過去一周翻倍成長。一些醫護工作者18日收到州政府最新指導方針，要求他們在首次出現症狀的2周以後，如果持續72小時沒有發燒、配戴口罩，就可以回來工作。

▲美國,紐約,新冠肺炎,檢測,艾姆赫斯特,Elmhurst,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約州新冠肺炎疫情嚴峻，艾姆赫斯特許多民眾排隊接受檢測。（圖／達志影像／美聯社）

紐約市聯合教師聯盟副主席古德曼是一名護理師，也負責醫療界業務，「這是一個臨界點。我們的重症患者差不多已經飽和。」她說，激增病例導致其他患者的治療資源被削減，癌症病患化療時間被延後，骨折等嚴重創傷者等待治療的時間延長。

根據紐約州資料，州內超過一半的患者年齡介於18歲至49歲。古德曼也提到，埃爾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）、紐約大學布魯克林校區（NYU' s Brooklyn campus）的加護病房中，40歲以下患者出乎預料地占了很大比例。

與此同時，許多醫療機構的防護裝備數量岌岌可危，工作人員沒有獲得足夠保護，憂慮日益增加。紐約北部20日傳出急診室員工罷工要求新的N95口罩，紐澤西RWJ Barnabas Health不惜以市價9倍的天價購買50萬片口罩。

▲▼新冠肺炎,紐約移動檢驗中心防疫人員。（圖／路透）

▲紐約地區的醫院頻傳醫療資源短缺的問題。圖為紐約移動檢驗中心防疫人員。（圖／路透）

雖然州長古莫（Andrew Cuomo）於21日宣布，將提供野戰醫院（field hospitals）、數千組呼吸器與大量防護設備，但已傳出許多醫護人員確診的案例。紐澤西聖名醫院（Holy Name Hospital）累計17名員工染疫，其中一人狀況危急，就連首席執行長馬龍（Michael Maron）也中鏢。

聖名醫院首席醫師賈瑞特（Adam Jarrett）說，他們正在盡一切努力，但很擔心「在某個時間點，我們將被壓垮。」他說，「如果在接下來3至4周達到高峰，紐約市和紐澤西的醫療工作人員將會成為一個真正的問題。」

但也有一些醫院並未發生上述問題。紐約州最大醫療保健提供商「北岸─長島猶太裔醫療系統」（Northwell Health）擁有5500床位，由於許多人出院、取消手術，騰出許多床位。發言人林南（Terence Lynam）表示，預期可再增設1000張病床。

曼哈頓的西奈山醫院（Mount Sinai hospital）表示，未出現呼吸道症狀的患者都沒有住院。急診室醫療主任麥格里維（Jolion McGreevy）說，每日患者人數已從高峰期的350人降至大約200人，院方經過多年訓練，已經準備好面對疫情。

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