快訊／美國副總統潘斯夫婦　「新冠肺炎檢測」出爐…嘴角都上揚！

▲美國副總統潘斯(Mike Pence)夫妻接受檢測。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴重,美國副總統潘斯辦公室日前傳出一名成員確診新冠肺炎,醫療團隊隨即為潘斯夫妻於美國當地時間稍晚進檢測。檢測結果相當迅速出爐,夫妻倆確定為「陰性」。

潘斯(Mike Pence)發言人米勒(Katie Miller)在聲明中表示,由於辦公室內一名成員確診為新冠肺炎陽性,而近幾日川普與潘斯並未與他有接觸,但為求慎重安全起見,還是為潘斯夫妻進行檢測,美國CDC也持續追蹤該名確診成員的接觸史。

潘斯日前在白宮記者會報告防疫工作時,白宮醫師認為潘斯與這名確診人並未有直接接觸,但潘斯本人卻認為與妻子凱倫(KarenPence)還是有檢測必要。潘斯表示,確診的辦公室成員,稍早出現輕微的感冒症狀,16日開始就未到白宮上班,健康狀況穩定。

截至22日上午,美國確診人數達到25493人,死亡人數307,目前紐約州被宣布為最嚴重疫區,現已有推估表示,即便傳染率減半,美國恐怕在兩個月內也會有65萬人染病,且疫情幾乎在失控邊緣,而主要原因是症狀輕微的美國民眾帶著病毒且傳播,對於自己染上新冠肺炎完全不知情,最後才會一夕爆發。

Vice President Mike Pence and second lady Karen Pence test negative for coronavirus, his spokesperson says https://t.co/7s6yp5NZ8T pic.twitter.com/OMqkNBp0Y1