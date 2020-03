大家來追責！美議員爆氣「要中國負新冠肺炎責任」　怒嗆：就該給各國賠償金

▲美國參議員柯頓(Tom Cotton)。(圖/路透社)

記者陳亭伃/綜合報導

面對新冠肺炎在全球失控,不少人開始究責起源與疫情爆發初期的責任歸屬。美國總統川普日前因一句「中國肺炎」惹火中國政府,卻並未有美方的人出面緩頰,甚至爭論未停,更出現越來越多人認為「該找出為新冠肺炎擴散」負責的國家。共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)就表示,「一定要中國付出代價!」

根據《美國之音》、各議員推特文指出,新冠肺炎一開始自中國傳出,當時中國對於確診數字與治療方式、病毒株的樣本皆以半公開、半隱藏的方式,可能就是最後釀成新冠肺炎大流行的原因。美國參議員盧比歐(Marco Rubio)日前在電視訪談中批評,中國政府至今還是雲淡風輕的描寫疫情,試圖想要撇清責任,甚至告訴各國不要切斷航班,否則將會停止兩國貿易,這就是為什麼許多歐美國家到最後因為「包庇」中國,而導致疫情爆發。

盧比歐也表示,實際的病毒樣本,中國也遲遲不願公開,若一開始就公開這些重要醫療訊息,那麼就可能更早進行疫苗研發工作、對病毒掌握更加穩定,「中國想用新冠肺炎變成一種宣傳,而不是公共衛生問題」。密蘇里州共和黨參議員霍利(Josh Hawley)也表示,「中國有必要承擔問題,且對其他國家支付損失賠償。」

共和黨參議員柯頓則在推特上表示,將會追究中國應該負的責任。日前川普曾在白宮記者會上,被問到柯頓認為要追究中國的責任有何看法?川普當時回應,「我們就看看未來會發生什麼」,為此事埋下伏筆。

There needs to be a full, international investigation of #China Communist Party’s actions that helped turn #coronavirus #COVID19 into a global pandemic - and #China needs to be prepared to pay other countries for the havoc the CCP has unleashed https://t.co/u1Uo0H0PTj

The Chinese Communist Party deserves every bit of the blame it’s getting for its malicious response to the outbreak. Their own citizens—and citizens around the world—are the true victims of their crimes. We will hold them accountable. https://t.co/Y51zFKsOlD