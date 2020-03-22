大家來追責！美議員爆氣「要中國負新冠肺炎責任」　怒嗆：就該給各國賠償金

▲美國參議員柯頓（Tom Cotton）。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新冠肺炎在全球失控，不少人開始究責起源與疫情爆發初期的責任歸屬。美國總統川普日前因一句「中國肺炎」惹火中國政府，卻並未有美方的人出面緩頰，甚至爭論未停，更出現越來越多人認為「該找出為新冠肺炎擴散」負責的國家。共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）就表示，「一定要中國付出代價！」

根據《美國之音》、各議員推特文指出，新冠肺炎一開始自中國傳出，當時中國對於確診數字與治療方式、病毒株的樣本皆以半公開、半隱藏的方式，可能就是最後釀成新冠肺炎大流行的原因。美國參議員盧比歐（Marco Rubio）日前在電視訪談中批評，中國政府至今還是雲淡風輕的描寫疫情，試圖想要撇清責任，甚至告訴各國不要切斷航班，否則將會停止兩國貿易，這就是為什麼許多歐美國家到最後因為「包庇」中國，而導致疫情爆發。

盧比歐也表示，實際的病毒樣本，中國也遲遲不願公開，若一開始就公開這些重要醫療訊息，那麼就可能更早進行疫苗研發工作、對病毒掌握更加穩定，「中國想用新冠肺炎變成一種宣傳，而不是公共衛生問題」。密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）也表示，「中國有必要承擔問題，且對其他國家支付損失賠償。」

共和黨參議員柯頓則在推特上表示，將會追究中國應該負的責任。日前川普曾在白宮記者會上，被問到柯頓認為要追究中國的責任有何看法？川普當時回應，「我們就看看未來會發生什麼」，為此事埋下伏筆。

There needs to be a full, international investigation of #China Communist Party’s actions that helped turn #coronavirus #COVID19 into a global pandemic - and #China needs to be prepared to pay other countries for the havoc the CCP has unleashed https://t.co/u1Uo0H0PTj — Josh Hawley (@HawleyMO) March 18, 2020



