豬隊友看影片「幫女友接生」　順序不對超驚慌…扯斷嬰手半截身卡產道成死胎！

▲印度男看影片幫女友接生，釀悲劇。（圖／免費圖庫pixels）

記者陳亭伃／綜合報導

男友、老公是豬隊友還是神隊友可能只有一線之隔。印度南部的泰米爾納德邦，日前傳出一起男生原本想幫助女友秘密生子，竟從網路上找接生影片，認為自己可以透過影片教學的方式，替女友順利生產，未料最後卻扯斷了嬰兒的手、甚至最後還是送醫生下了死胎。

綜合外媒報導，27歲的男瓦斯工與19歲女友祕密交往2年，不久前女友懷孕，但因為兩方家人尚未同意這門婚事，於是瓦斯工決定自己要偷偷接生。日前女子大喊自己腹部開始陣痛，可能就要生了，於是帶著先前買的手套與刀片，將女友帶往郊區的農場，想要自己接生。

瓦斯工將女友安置好後，開始上網找了接生的影片邊看邊操作，沒想到卻是嬰兒的手部先出來，跟影片中嬰兒是頭部先出來完全不一樣，男子一緊張又在網路上想要找相關的影片，最後情急之下想先將嬰兒的手拉出，卻直接將嬰兒手臂拉斷。

這時女友開始大量出血，瓦斯工不得已只好立刻騎車將女友送往12公里外的醫院求救，醫師看到女子產道卡著一個嬰兒，立刻協助轉院到更好的醫院，並以手術方式將孩子取出，可惜已經是死胎，女子則是因為失血過多留院急救。

警方目前將男子拘捕，並且打算謀殺罪將他起訴。並將調查該案細節，因為警方判定兩人不可能隱瞞懷孕這麼長的時間。