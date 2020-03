「英國可能有50萬人死亡」　英專家確診新冠肺炎…曾赴首相官邸開記者會

▲英國新冠肺炎疫情持續蔓延,政府宣布,民眾應減少不必要外出。(圖/路透)

文/中央社記者戴雅真倫敦21日專電

倫敦帝國學院傳染病專家佛格森(Neil Ferguson)在推特宣布自己確診感染武漢肺炎。佛格森17日曾前往唐寧街首相官邸參加記者會,接觸到包括首相強生在內等高層官員。

武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情爆發以後,佛格森持續給予英國政府官員建議。

佛格森率領的團隊採用義大利的最新數據進行模擬研究,顯示若沒有緩解措施,英國可能會有50萬人死亡,若有計畫控制(居家隔離但沒有更廣泛限制),仍可能引發25萬人死亡。團隊建議民眾避免前往俱樂部、酒吧及劇院,疫情曲線和高峰可能會趨於平坦。

英國首相強生(Boris Johnson)接受佛格森的建議後,強化原本的佛系防疫政策,於昨天宣布關閉酒吧、劇院等。不過,佛格森本人卻傳出感染。

