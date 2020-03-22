「英國可能有50萬人死亡」　英專家確診新冠肺炎…曾赴首相官邸開記者會

▲英國新冠肺炎疫情持續蔓延，政府宣布，民眾應減少不必要外出。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦21日專電

倫敦帝國學院傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）在推特宣布自己確診感染武漢肺炎。佛格森17日曾前往唐寧街首相官邸參加記者會，接觸到包括首相強生在內等高層官員。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發以後，佛格森持續給予英國政府官員建議。

佛格森率領的團隊採用義大利的最新數據進行模擬研究，顯示若沒有緩解措施，英國可能會有50萬人死亡，若有計畫控制（居家隔離但沒有更廣泛限制），仍可能引發25萬人死亡。團隊建議民眾避免前往俱樂部、酒吧及劇院，疫情曲線和高峰可能會趨於平坦。

英國首相強生（Boris Johnson）接受佛格森的建議後，強化原本的佛系防疫政策，於昨天宣布關閉酒吧、劇院等。不過，佛格森本人卻傳出感染。

Generally a dry cough is more common - what I had. Then fever. But symptoms do vary a lot between people https://t.co/PO3IJib3NS — neil_ferguson (@neil_ferguson) March 19, 2020

佛格森18日在推特發文表示，他從17日開始持續乾咳，雖然感覺還好，但已經先自我隔離，但在18日凌晨4時發起高燒。他在19日發文表示確診，還說這真是一個很奇怪的經驗，「被正在建造模型的病毒感染」。

他在接受英國廣播公司（BBC）廣播節目訪問時表示，他過去幾週參加過太多會議、接觸太多人，他有幾個參加政府會議的同僚也出現類似症狀，倫敦市中心現在真的是感染熱點，出現了破千案例，因此他「不是太意外」。

佛格森說，他17日參加唐寧街的記者會。他們認為在症狀出現的前一天有傳染性，因此他確實有可能傳染給記者會上的人，但機率應該不大。

唐寧街位於英國首都倫敦的西敏內，在過往200年來，都是重要內閣官員，即英國首相，以及財政大臣的官邸所在。