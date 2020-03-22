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快訊／紐澤西州宣布「封城」　州長下禁足令：所有居民待在家

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▲▼紐澤西州宣布「封城」　州長下禁足令：所有居民待在家。（圖／紐澤西州政府）

▲紐澤西州宣布「封城」，州長下禁足令：所有居民待在家。（圖／紐澤西州政府）

記者許力方／綜合報導

美國總統川普宣布關閉加、墨邊境，21日確診病例持續攀升，正式突破2.1萬，白宮再度召開記者會呼籲人民遵守「15天」防疫措施，並將採取大規模的救難政策，紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）則同步緊急跟進，下達「封城」禁令，要求民眾疫情期間「待在家裡」，另外，非必要商店也將關閉，取消公開集會活動。

墨菲指出，禁足令主要是因為紐澤西州的新冠肺炎確診數已經上升至1327例，至少有16死，即日起，要求民眾待在家中，非必要的商店從周六晚間9時起關閉實體店面，所有公開集會也全面取消。

據悉，封城令為加州、伊利諾州和紐約州共同的決策。

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