快訊／紐澤西州宣布「封城」　州長下禁足令：所有居民待在家

▲紐澤西州宣布「封城」,州長下禁足令:所有居民待在家。(圖/紐澤西州政府)



記者許力方/綜合報導

美國總統川普宣布關閉加、墨邊境,21日確診病例持續攀升,正式突破2.1萬,白宮再度召開記者會呼籲人民遵守「15天」防疫措施,並將採取大規模的救難政策,紐澤西州長墨菲(Phil Murphy)則同步緊急跟進,下達「封城」禁令,要求民眾疫情期間「待在家裡」,另外,非必要商店也將關閉,取消公開集會活動。

墨菲指出,禁足令主要是因為紐澤西州的新冠肺炎確診數已經上升至1327例,至少有16死,即日起,要求民眾待在家中,非必要的商店從周六晚間9時起關閉實體店面,所有公開集會也全面取消。

據悉,封城令為加州、伊利諾州和紐約州共同的決策。

BREAKING: I just signed an Executive Order directing nearly all residents to STAY AT HOME.



ALL gatherings are canceled.



ALL non-essential retail businesses must indefinitely close their physical stores to the public effective 9:00 p.m. tonight.



More: https://t.co/JW1q8awGh7 pic.twitter.com/fmElyFwNtf