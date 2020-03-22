快訊／紐澤西州宣布「封城」　州長下禁足令：所有居民待在家

新冠肺炎疫情相當嚴重，中央為了避免群聚感染，呼籲大眾盡量不要群聚。有一組新人的家屬為了避免感染病毒，想更改訂婚宴的日期，沒想到餐廳卻說「已經備好料了」，讓他感到相當無奈，「我只能說，賓客們好自為之吧…我當天不會出現在現場。」