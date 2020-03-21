元大提前買S＆P原油正2遭質疑　元大投信喊冤一次說清楚

▲元大S&P原油正2遭市場質疑內線搶進，不過元大投信對此喊冤澄清。（示意圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

原油期貨市場近期行情大跌，元大S&P原油正2（00672L）連續3天淨值低於2元，原先預計19日申請下市，不過金管會考量國際市場波動大，修正期貨信託基金（ETF）下市門檻，但市場傳出元大在發布函令當天買該檔ETF逾12萬張，引發外界質疑。元大投信今（21）日對此表示，此操作是ETF造市商為平衡市場價格所進行的例行操作，並無任何有心或特別目的。

依據期貨信託基金管理辦法第83條第2項第3款，規定期貨信託基金淨資產價值有下列情況者，應報金管會核准後終止期貨信託契約，首先是對不特定人募集之期貨信託基金；第二，屬指數股票型期貨信託基金者，最近3個營業日的基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時或基金平均淨資產價值低於2,000萬元者，須申報清算。

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元大投信表示，今年3月15日至17日間，西德州原油期貨下跌幅度達40.66%，元大原油正2ETF淨值由9.59元跌至2.18元，跌幅高達77.3%，已接近下市清算條件，但在此之前，並未有ETF符合條件，因此公司3月16日特地前往證交所進行下市清算流程的討論，顯見本公司對於主管機關擬放寬下市的標準並不知情。

截至今年2月底止，元大原油正2ETF的受益人數高達7萬748人，若遇原油期貨市場快市而清算下市，恐將影響眾多投資人的權益。因此又在3月18日向期貨公會反映，建請主管機關基於保護投資人的權益，盱衡市場現況，使得本基金得免清算。

不過，3月18日當晚，西德州原油期貨暴跌23.78%，使得本基金淨值由2.18元下跌至1.4元，加計16日（淨值2.4元）與17日（淨值2.18元），3營業日平均淨值為1.99元，已達清算門檻。

為保護投資人權益，3月19日開盤時，隨即於元大投信官網與元大ETF網站公告，並在公開資訊觀測站刊登重訊，告知投資人本基金已達主管機關規定清算的門檻，公司將報請主管機關核准後終止期貨信託契約。

在相關公告刊出後，元大原油正2ETF由於受益權單位數用罄，過往均有一定程度的溢價，但受到清算下市公告的影響，投資人開始出脫手中部位，本基金由溢價轉為大幅折價，當天本基金收盤價格下跌34.43%，成交量高達66萬7,912張。

元大投信指出，元大原油正2ETF在19日出現大幅折價，意味投資人的市場交易價值遠低於基金淨值，也就是投資人急於出脫，價格賣得太便宜，為平抑市價，因此市場ETF的參與券商與流動量提供者為提供流動性、維護市場合理價格而買進，買進的理由與是否清算毫無關係，而且流動量提供者為風險中立的市場參與者，在提供流動量之餘，就相關部位均另建立有避險部位，顯見並非基於與投資人對作目的，僅為正常合理的造市行為。

此外，當天台灣股票市場主要的流動量提供者與參與券商為讓交易價格回歸正常區間，均協力進行造市，其部位均為自營商造市「避險」之用，在交易所網站即明確載明，並非如市場謠傳的內線交易。

觀察過去元大原油正2ETF表現，2019年11月21日與11月22日本基金出現大幅折價之際，市場流動量提供者也分別進場買進4萬5,761張與8萬682張，足見此一操作為ETF造市商為平衡市場價格所進行的例行操作，並無任何有心或特別目的。

金管會在3月19日下午修正「期貨信託基金單位淨值低於一定標準應報金融監督管理委員會核准後終止期貨信託契約之規範」。元大投信指出，新函令發布後，隨即調整公司官網與ETF網站公告，並同步刊登公開資訊觀測站重訊，告知本基金目前不需立即清算，另有申請例外豁免的空間，以免投資人恐慌拋售。

與此同時，19日晚間油價又有戲劇性變化，美國表示將介入OPEC與俄羅斯之價格戰，以確保原油價格穩定，西德州原油單日大漲24.39%%，本基金淨值又回歸2元大關，且由於本基金短期內已豁免下市門檻的影響，投資人逢低加碼意願強烈，20日收盤價為2.98，上漲86.25%，成交量高達50萬2,427張，也由於當日溢價幅度大增，市場全體ETF流動量提供者與造市商為平抑價格，讓投資人買進價格不致過高，基於調節市場價格，才將前日買進的避險部位分批賣出，賣出總張數為11萬5,976張，也為穩定市場價格的制式操作。