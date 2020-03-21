比川震豬堅強還厲害！　斷糧50天「武漢貓堅強還活著！」

▲武漢貓堅強斷糧存活50天。（圖／翻攝 北京時間）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢封城快兩個月，不只民眾煎熬，連寵物也跟跟受苦。武漢一隻貓堅強，被關在家裡50天，靠一袋貓糧，一桶水，活了50天，比川震存活的豬堅強還厲害。

▲管委會發現貓咪活著，直說太好了。（圖／翻攝 北京時間）

大陸楚天都市報指出，這起事件發生在武漢光谷健龍尚穀社區，當時管委會收到住客寄來的鑰匙，受委託打開家門，一隻貓咪從房中竄出來。根據現場拍的視頻，開盆的管委會大叫，「你的貓咪還活著，真好，真好！」主人心情也激動，被救的小貓一切良好， 表情還偶點委屈。

據了解，住客小月（化名）是武漢光谷健龍尚谷社區業主，因為疫請影響，她和家人都困在外地。疫情爆發後，她1月底請人到家裡放了一袋貓糧，一桶水，之後武漢大封城，社區也封閉的一個多月裡，貓咪獨自在家無人照顧。原以為貓咪沒救，結果，靠著一袋貓糧、一大桶水，堅強地挺過50多天，被封為「武漢版的貓堅強。」





▲2008年汶川地震被救的豬堅強，困在廢墟36天，奇蹟生還。（圖／翻攝 中新社）

2008年發生的汶川大地震，成都軍區的解放軍戰士，從重災區廢墟救出被埋的豬。當時，這隻豬從150公斤重受到剩下50多公斤，為撐過36天，還被取名「豬堅強」。後來，建川博物館館長樊建川將這頭豬買下來，接到建川博物館由專門的飼養員飼養至今。如今，武漢的貓堅強困在家斷糧，還能存活50天，比豬堅強還「堅強」，不少網友稱，真的是九命怪貓。

