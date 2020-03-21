　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

比川震豬堅強還厲害！　斷糧50天「武漢貓堅強還活著！」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢貓堅強斷糧存活50天。（圖／翻攝　中新社、北京時間）

▲武漢貓堅強斷糧存活50天。（圖／翻攝　北京時間）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢封城快兩個月，不只民眾煎熬，連寵物也跟跟受苦。武漢一隻貓堅強，被關在家裡50天，靠一袋貓糧，一桶水，活了50天，比川震存活的豬堅強還厲害。

▲▼ 武漢貓堅強斷糧存活50天。（圖／翻攝　中新社、北京時間）

▲管委會發現貓咪活著，直說太好了。（圖／翻攝　北京時間）

大陸楚天都市報指出，這起事件發生在武漢光谷健龍尚穀社區，當時管委會收到住客寄來的鑰匙，受委託打開家門，一隻貓咪從房中竄出來。根據現場拍的視頻，開盆的管委會大叫，「你的貓咪還活著，真好，真好！」主人心情也激動，被救的小貓一切良好，　表情還偶點委屈。

據了解，住客小月（化名）是武漢光谷健龍尚谷社區業主，因為疫請影響，她和家人都困在外地。疫情爆發後，她1月底請人到家裡放了一袋貓糧，一桶水，之後武漢大封城，社區也封閉的一個多月裡，貓咪獨自在家無人照顧。原以為貓咪沒救，結果，靠著一袋貓糧、一大桶水，堅強地挺過50多天，被封為「武漢版的貓堅強。」

▲▼ 武漢貓堅強斷糧存活50天。（圖／翻攝　中新社、北京時間）

▲2008年汶川地震被救的豬堅強，困在廢墟36天，奇蹟生還。（圖／翻攝　中新社）

2008年發生的汶川大地震，成都軍區的解放軍戰士，從重災區廢墟救出被埋的豬。當時，這隻豬從150公斤重受到剩下50多公斤，為撐過36天，還被取名「豬堅強」。後來，建川博物館館長樊建川將這頭豬買下來，接到建川博物館由專門的飼養員飼養至今。如今，武漢的貓堅強困在家斷糧，還能存活50天，比豬堅強還「堅強」，不少網友稱，真的是九命怪貓。
 

ET快訊
下半場疫情複雜化　他問：陳時中還要當指揮官嗎？
南投國中生「美工刀刺死同學」送收容　父抱頭痛哭...母鞠躬道
北部確診高中生傳染2同學　「父母卻沒中」周志浩解釋原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

比川震豬堅強還厲害！　斷糧50天「武漢貓堅強還活著！」

海空航運受阻　「義新歐」載11個萬口罩＋766套防護服前往馬德里

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

陸官媒反嗆陳建仁　維基百科資料做依據「舉世獨有」

一家三口病癒後又確診！70歲老人「病情反而更重了」...醫揭背後原因

陸首批新冠肺炎「疫苗接種」108志願者曝光！18至60歲按劑量分組

「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩怒嗆蓬佩奧「別再說謊！」

出院31天後…26歲妹檢測再呈陽性！工作人員苦惱「我們也不清楚」

影／網紅「大唐不倒翁」小姐姐戴口罩復工　遊客嘆：少了仙氣

這些地方別再去旅遊！　香港、澳門警示燈號調升「紅色」

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

比川震豬堅強還厲害！　斷糧50天「武漢貓堅強還活著！」

海空航運受阻　「義新歐」載11個萬口罩＋766套防護服前往馬德里

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

陸官媒反嗆陳建仁　維基百科資料做依據「舉世獨有」

一家三口病癒後又確診！70歲老人「病情反而更重了」...醫揭背後原因

陸首批新冠肺炎「疫苗接種」108志願者曝光！18至60歲按劑量分組

「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩怒嗆蓬佩奧「別再說謊！」

出院31天後…26歲妹檢測再呈陽性！工作人員苦惱「我們也不清楚」

影／網紅「大唐不倒翁」小姐姐戴口罩復工　遊客嘆：少了仙氣

這些地方別再去旅遊！　香港、澳門警示燈號調升「紅色」

《還珠》張鐵林爆「英國確診新冠肺炎」　經紀人出面回應了！

閻奕格男友送乳液當生日禮　拿起一看...竟暗藏超浪漫驚喜❤️

德國驚傳沒收「美國3M集團口罩」　3M澄清：配合當地法律

不斷更新／德國新增2446人　全球第5國「破2萬例確診」

中職／熱身賽手感火燙　高國麟歸功跑得多「訓練紮實」

參展遇到陳時中兒！部長秒轉頭：我兒子帥不帥？　他一句話輕鬆擊落

日本推特大熱「折疊式行李箱」　收納救星厚度僅7公分！

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

捷運、機場都沒人！泰國市區「慘況曝光」...今日還爆增89例確診

太中性遭酸「怎麼結婚」　Amber本想整形⋯Krystal超暖阻止

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

大陸熱門新聞

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩 ：別再說謊！

義大利返深圳！女大生「全程28小時」不吃不喝

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

義大利總死亡人數「已超中國最高紀錄」！

譚德塞：已商定中國供應商名單！

陸消失1447萬電信用戶　真相來了

滯英1.5萬小留學生「無校可住」　166名家長「聯署請求包機回家」

口罩只給美國　陸媒：民進黨上貢、做奴才

陸輪船赴沙國搶原油　真相出爐了

一家三口復陽　70歲老人更嚴重了

大陸連續3日本土0新增！

4cm繡花針刺穿3個月嬰兒心臟　孩子父親曝原因

陸官媒反嗆陳建仁　維基百科做依據「舉世獨有」

更多熱門

相關新聞

「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩 ：別再說謊！

「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩 ：別再說謊！

美國國務卿蓬佩奧要求中國分享更多有關新冠肺炎（COVlD-19）的資料，並指出中國讓數十萬人離開武漢，導致世界疫情爆發。對此，大陸外交部發言人華春瑩在推特一連發出六篇文章，怒回「別再說謊了！」

易烊千璽「要求親自到武漢幫忙」　她心疼哭了

易烊千璽「要求親自到武漢幫忙」　她心疼哭了

空氣汙染「1個月溜滑梯下降」NASA 科學家：從未見過

空氣汙染「1個月溜滑梯下降」NASA 科學家：從未見過

武漢分批集中新冠肺炎病患 定點醫院進行大規模消毒

武漢分批集中新冠肺炎病患 定點醫院進行大規模消毒

網傳武漢招工抬屍日薪16800元 苦主一天接200通電話

網傳武漢招工抬屍日薪16800元 苦主一天接200通電話

關鍵字：

川震豬堅強斷糧50天武漢貓堅強

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

小巴士轉彎疑未注意路口

雷／《梨泰院》朴敘俊異常舉動網氣瘋

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面